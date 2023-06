Cyclisme : sur le 50 kilomètres du Roc laissagais, Robin Bourdier se sort du bourbier

En ouverture de cette 31e édition du Roc laissagais, c’est l’Auvergnat Robin Bourdier qui s’est illustré, en remportant le 50 kilomètres. Une véritable suprise pour lui.

Pour quelqu’un qui ne fait quasi exclusivement que du cross-country olympique, Robin Bourdier s’en est plutôt bien sorti à Laissac sur le 50 kilomètres, samedi matin. Et c’est vraiment peu dire. En franchissant la ligne seulement 2h24’51 après avoir donné ses premiers coups de pédale, le pensionnaire du club de Romagnat, près de Clermont, a relégué ses deux poursuivants, Antonin Moly (Albi) et Adam Cieslar (Pologne) à environ 13 minutes. "Ça me fait vraiment super plaisir. Je ne m’y attendais pas vraiment, car je ne suis pas habitué à ce type de course. Je ne savais pas où je posais mes roues, on va dire (rires). Je suis parti en me disant que je voulais me faire plaisir et qu’on verrait bien le résultat", précise-t-il. Et de poursuivre : " J’ai plus l’habitude des formats courts sur des circuits que je reconnais à l’avance. C’est vraiment différent." Plutôt pas mal pour un novice.

Arles, Fabre, Baldeyrou et Gombert également à la fête

Mais le 50 bornes n’était que la première course du jour. Une sorte d’apéritif de luxe, avant un repas tout aussi copieux et alléchant. Si une partie du programme était réservée aux catégories jeunes, et une autre à des randonnées gourmandes, lors desquelles quelques 400 personnes sont montées en selle, la compétition a continué à faire rage chez les seniors.

À commencer par le 27 kilomètres, lui aussi historique à Laissac, qui a vu triompher Victor Arles, à peine trente secondes avant son compatriote français, Baptiste Cuisinier Delisle, et un peu plus d’une minute avant Simon Portelli et Elouan Battut (lire ci-dessous).

Emilien Fabre le faisant, lui, en gravel, tandis que François-Xavier Blanc et Laurent Seby ont, eux, terminé sur les deux autres marches du podium. Et enfin, sur l’enduro, Kentin Baldeyrou et Lucas Gombert se sont illustrés, respectivement sur le scratch et la course pour les vélos à assistance électrique. Ce dernier terminant même deux rangs devant Laurent, son père. Quoi rêver de mieux ?