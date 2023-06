Foire de Rodez : " A l'écoute de vos sens " et du café avec le créateur Arnaud Barrate

L'occasion de redécouvrir le goût du café et du vin grâce au verre ou à la tasse utilisée. C'est le concept du créateur et designer Arnaud Barrate.

Après ses 23 ans d'expérience dans les arts de la table, un diplôme d'aptitude à la dégustation et la création de sa propre entreprise " AB Design Concept et Création " avec son fils Romain, dans le Tarn, Arnaud Barrate a développé un concept révolutionnaire : un verre Hélicium. Un verre qui exalte les arômes du vin. Un premier projet qui a remporté le prix Janus du sensoriel en 2018. Le créateur designer ne s'est pas arrêté là ! Il a décidé par la suite de se lancer sur la dégustation du café qu'il estime tout à fait comparable à celle du vin avec tout deux une persistance en bouche et des couches aromatiques. Son but est de faire disparaître l'acidité par le biais de la porcelaine.

Des produits testables au stand E48

C'est ainsi qu'est née la collection esthétique Delissea, penchée également sur le thé et le chocolat mais surtout médaillée d'or au concours Lépine international à Paris en 2021. " La forme, la taille, la prise en main a été pensé afin de répondre à notre slogan : A l'écoute de vos sens ! La spirale intérieure représente l'oreille interne et favorise l'aération du café, la libération de ses arômes sans avoir la sensation d'un café brûlé, acide et amer. Le fond de tasse permet une double oxygénation entraînant une belle texture de mousse. Comme quoi le verre dans lequel on consomme notre produit à son importance. De plus c'est un projet qui contribue à des bénéfices sur la santé : le sucre n'est plus une nécessité et cela peut être une solution pour les problèmes gastriques", explique Arnaud Baratte.

En novembre de cette année, il a sorti un nouveau produit : " verre pure ". Un verre utilisable pour la dégustation de ses deux amours, le café et le vin. On ne l'arrête plus ! Des produits testables au stand E48. "J'ai choisi de faire cette foire parce que je trouve le lieu inspirant et atypique, j'ai envie de me présenter aux gens et de leur faire aimer la dégustation en tant que véritable épicurien ", précise le créateur designer de Delissea et responsable d'AB design concept et création.