Foire de Rodez : de l'agriculture à l'habitat, quand les drones deviennent des "outils"

Jusqu’à lundi 12 juin, à la Foire de Rodez, quatre sociétés aveyronnaises de drones sont présentes et proposent divers services : "Maxidrone", "Univers drone", "Clean drone 12" et "Drone Ruthènes".

Ils font désormais partie de notre quotidien. Depuis des années par exemple, les drones sont les nouveaux invités d’événements, de mariages et de campagnes de promotion. Capteurs d’images, de vidéos, ils subliment nos albums souvenirs. Plus récemment, dans une actualité bien moins réjouissante, ils servent aussi comme arme de guerre sur le front de l’Ukraine… Ou encore comme objet d’espionnage. Bref, les drones ont autant d’emplois que de pilotes sur terre !

Et à la foire de Rodez, ils s’affichent dès l’entrée du haras, comme dans le chapiteau central. Ici, le drone est mis en avant comme "outil". Il sert à l’agriculture, aux particuliers désireux de nettoyer leurs toitures, leurs façades… Et bien d’autres. Maxime Dumarest, trentenaire villefranchois, est intarissable sur le sujet. Voilà plusieurs années que cet ancien salarié de l’aéronautique s’est lancé dans l’aventure "Maxidrone" (stand E07), du nom de son entreprise.

Agriculture 4.0

Aujourd’hui, elle tend à se spécialiser dans le monde agricole, tant la demande est forte. Récemment, la coopérative Unicor lui a même fait confiance. Avec son drone, il peut réaliser un épandage de précision - jusqu’au moindre centimètre, dans toutes les parcelles, même les plus difficiles d’accès –, ou encore une inspection de vignobles pour savoir où traiter le raisin… "Pour les exploitants, c’est un gain de temps et d’argent. Et surtout, cela permet de ne pas abîmer la terre !", explique-t-il, pas peu fier de voir le développement de l’agriculture 4.0. Seule condition sine qua non pour les exploitants faisant appel à ses services : l’utilisation de produits biodégradables. En aérien, les produits phytosanitaires sont proscrits par la législation. Et cela s’applique pour tous les autres services des sociétés de drones. À l’image du démoussage de toitures. Maxime Rey, ancien mécanicien, et son entreprise "Drones Ruthènes" (E07) a réalisé de nombreux chantiers comme cela récemment, à l’instar de nettoyage de façades, de bardages et autres. "On peut aussi venir en aide de couvreurs dans certains cas", souligne le jeune entrepreneur installé au Monastère, qui tient à rappeler que le drone doit être considéré comme "un nouvel outil" et non une technologie venant balayer le passé.

Photovoltaïque, thermorégulation…

Cette même idée guide "Clean Drone 12" (B30), installé à Luc depuis plusieurs années. "En observant les bâtiments, maison et monuments, nous en sommes arrivés à un constat : il y a beaucoup de demandes pour entretenir et nettoyer les toitures et façades mais les coûts sont élevés. C’est pourquoi nous avons voulu répondre à cette problématique. La méthode traditionnelle pour nettoyer en hauteur nécessite d’importants moyens humains, de matériaux, de risques… Avec le drone, il n’y en a aucun", indique le gérant Pierre Portier. Lui voit une demande plus particulière exploser ces derniers temps : le nettoyage de panneaux photovoltaïques. Cela doit être réalisé régulièrement afin de ne pas perdre en efficacité et en rendement… Et devinez quoi : les drones peuvent vous aider !

Dans les allées de la foire, une autre entreprise, "Univers drone" (E13B), installée dans le Sud-Aveyron, propose divers services. Son gérant, Thomas Leroy, pilote et instructeur, couvre plusieurs domaines : la thermographie et l’isolation (déperdition de chaleur), l’inspection visuelle et thermique (panneaux solaires, éoliennes, lignes électriques, chantiers, constructions…), la photographie, communication, marketing et l’immobilier, la constatation de sinistre, la lutte contre les incendies et la recherche de personne. Vous l’aurez compris, à chaque problème, le drone a la solution !