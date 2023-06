Espalion. Inauguration après travaux à l’école Ste-Marie

De nombreux Saint-Cômois se sont retrouvés récemment dans les Locaux de l’école Sainte-Marie pour l’inauguration de travaux réalisés grâce à la générosité de donateurs que cette cérémonie a permis de remercier.

Parents d’élèves, grands-parents, anciens élèves, anciens enseignants et amis de l’école avaient répondu à l’invitation lancée par l’équipe pédagogique dirigée par Annie Fournial, par le bureau de l’association des parents d’élèves (Apel) et par l’organisme de gestion (Ogec). Une mobilisation intergénérationnelle allant de ceux qui dans cette école ont connu le porte-plume et les encriers à ceux qui utilisent désormais le tableau numérique et les tablettes. Une mobilisation marquant le fort attachement et la confiance portés à cet établissement.

Un investissement important

Afin de répondre à l’augmentation des coûts de l’énergie et à un besoin de confort, le remplacement des fenêtres vétustes s’imposait. Quatorze fenêtres ont été changées durant les vacances scolaires par deux artisans locaux Sébastien Guiral et Benoît Guichard. Malgré l’apport financier de l’Apel et le forfait octroyé à l’école par la mairie, le coût important des travaux a nécessité l’ouverture d’une campagne d’appel à dons qui a rencontré un vrai succès.

Le trophée de la meilleure mobilisation

En décembre dernier, l’école a fait également appel à la fondation Saint-Mathieu et à sa plateforme de financement participatif. Un format digital et un format papier de l’appel à dons ont permis de toucher un large public et de récolter 16 500 €. Une somme exceptionnelle pour une petite école et qui lui a valu le trophée de la meilleure mobilisation.

Remerciements

Après avoir présenté les travaux réalisés et le succès de la campagne d’appel aux dons, Annie Fournial a remercié chaleureusement les donateurs : commerces, entreprises, artisans, particuliers de Saint-Côme, de Paris et d’ailleurs. "Vos dons, votre générosité et vos témoignages sont précieux et nous touchent, soyez en encore remerciés".

Des remerciements adressés à certaines personnes présentes comme Nadine Soulié secrétaire à la fondation Saint-Mathieu et à la Direction de l’Enseignement Catholique, Cécile Guiral en charge des écoles à la mairie, sœur Brigitte de la Tutelle Méricienne des Ursulines de l’Union Romaine, le père Jean-Luc Barrié prêtre de la paroisse, Patricia Noël présidente de la caisse locale du Crédit Agricole, Jean Plagnard président de l’association propriétaire, l’ensemble des parents d’élèves, les bureaux de l’Apel et de l’Ogec, ainsi que les distributeurs du bulletin paroissial "Camin’Olt" qui ont accepté de déposer les flyers d’information dans les boîtes aux lettres.

Le verre de l’amitié a prolongé cette rencontre conviviale qui atteste de la bonne marche de l’école.

Parents et autorités : il y avait beaucoup de monde à cette inauguration.