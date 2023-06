Les producteurs de Pays repartent pour une saison de marchés en Aveyron

La saison des marchés des Producteurs de Pays a fait son ouverture Mardi 6 Juin à Cransac. Les organisateurs et producteurs se sont réunis le lendemain pour discuter de la saison à venir avec l'Association des Gestions des marchés (AGMP 12) de l'Aveyron.

Ils seront aux quatre coins du département cet été, les marchés des Producteurs de Pays ouvrent leurs stands. 13 sites se répartissent 130 marchés sur la saison estivale. Ces marchés accueillent plus de 250 adhérents, qui vendent produits locaux, pleinement made in Aveyron. Caroline Oustry, membre de l'AGMP12 dit que "le but est de promouvoir les produits de terre aveyronnaise". L'association maintient lors de l'assemblée l'importance de vérifier la conformité des producteurs. L'enjeu de l'organisation départementale est de "garder les marchés et producteurs participants tout en s'opposant aux producteurs non conformes".

Les producteurs gardent la pêche

L'heure était aussi au bilan de l'année 2022, saison revigorante. Après 2 années ternies par l'arrivée du Covid-19 et des mesures sanitaires, les chiffres sont repartis à la hausse. L'organisatrice du marché d'Entraygues confie "avoir retrouvé la fréquentation d'avant-Covid, les gens sont contents de retrouver la chaleur de nos marchés". Les organisateurs et producteurs renouvellent leur confiance à l'association et repartent de plus belle, en espérant un été ensoleillé pour accueillir au mieux les consommateurs.