Match Bordeaux - Rodez arrêté : les Girondins portent réclamation contre le Raf, un coup de pression avant la décision de la commission de discipline de la LFP

Le dernier match de Ligue 2 Bordeaux - Rodez arrêté vendredi 2 juin au Matmut Atlantique après l'agression du joueur ruthénois Lucas Buadès par un supporter bordelais entré sur le terrain n'en finit pas de faire des remous.

Et un coup de pression, un... de plus. Le dossier hors norme concernant la rencontre décisive pour la montée en Ligue 1 et le maintien en Ligue 2 Bordeaux - Rodez arrêtée vendredi 2 juin en Gironde continue de s'épaissir. Ce samedi matin, c'est le FCGB qui allume un nouveau (contre) feu en publiant un communiqué dans lequel il indique déposer "auprès de la commission de discipline de la Ligue une réclamation contre le Raf en violation des règles relatives à l'éthique sportive et au fair-play interdisant notamment à toute personne d'agir de façon à influencer le déroulement et/ou le résultat normal et équitable d'un match ou d'une compétition en vue d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour un tiers et visant les sanctions en cas de fraude ou de tentative de fraude".

Et le communiqué d'indiquer : "Lors de la soirée de vendredi et au cours des jours suivants, les équipes du Raf ont par ailleurs mis en avant différents éléments qui se sont révélés faux et contraires à l'éthique sportive, notamment concernant l'hospitalisation du joueur victime de la chute et sur l'impossibilité de reprise de la rencontre alors que les conditions de sécurité étaient réunies."

Le FCGB fait savoir qu'il " s'interroge sur les raisons qui ont conduit le Raf à ne pas coopérer spontanément"

Tout en poursuivant : " Sur la gravité de la blessure, les informations relayées par la presse font état d'une constatation par le médecin légiste, expert indépendant et mandaté par le procureur, d'" aucune lésion", et la prescription d'une seule journée d'arrêt de travail".

Des déclarations sur les faits qu'avait vivement contesté l'avocate de Lucas Buadès Karine Shebabo en début de semaine : " La situation de mon client est évolutive. D'ailleurs, on voit partout que mon client n'aurait qu'un jour d'ITT, mais cela, on ne le saura le jour du jugement car la situation est évolutive. À mon avis on aura beaucoup plus en termes d'incapacité. Si la situation n'est pas consolidée, comme cela semble être le cas, car là il est totalement arrêté, on parle d'une reprise éventuelle peut-être début juillet. On n'est pas du tout ni sur du chiqué, ni sur une situation où on pense que mon client va pouvoir reprendre une activité sportive dès demain, pas du tout."

Aussi, dans ce communiqué, le FCGB fait savoir qu'il " s'interroge également sur les raisons qui ont conduit le Raf à ne pas coopérer spontanément avec les enquêteurs dans les heures et journées ayant suivi les évènements."

Pour rappel, le club présidé par Pierre-Olivier Murat a porté plainte le dimanche au commissariat de Rodez alors que Lucas Buadès a fait de même, concernant l'agression mais aussi les menaces de mort reçues depuis à la gendarmerie de son lieu d'habitation.

Communiqué du FC Girondins de Bordeaux ⬇https://t.co/2BITp43sqX pic.twitter.com/4zddsaZOQg — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 10, 2023

Très actif en termes de communication depuis cette fameuse soirée, le FCGB met ainsi un peu plus la commission de discipline de la LFP qui doit rendre sa décision ce lundi après une semaine d'instruction devant ses responsabilités. En face, pour le moment, le Raf n'a pas réagi publiquement.