Permis de conduire rose : voici pourquoi vous êtes obligé de le changer avant cette date

Le nouveau permis de conduire version plastifiée a été conçu pour faciliter la vie des automobilistes. Voici ses avantages :

La consultation des points : le nouveau permis permet de consulter le solde des points en ligne plus facilement. Il suffit de se rendre sur le site de la sécurité routière et de suivre les instructions. Tandis que l'ancienne version impose de se rendre à la Préfecture pour y demander ses codes d'accès.

Plus résistant : le permis plastifié est plus solide. Il est conçu pour résister davantage à l'usure et aux intempéries.

Éligible à l'international : le permis plastifié est conforme au format adopté par l'ensemble des États membres. Il est également reconnu à l'international, alors que le permis papier rose se limitait à l'espace européen.

Plus sécurisé : il possède des éléments de sécurité supplémentaires : hologrammes, micro-impressions…Ces derniers permettent de lutter contre les problèmes de fraude et d'usurpation d'identité.

À noter que contrairement à l’ancien permis de conduire rose qui était valable à vie, le nouveau permis plastifié doit être renouvelé tous les 15 ans.