Espalion. Rallye VTT et découverte pro pour 13 collégiens de Saint-Jo

Durant deux jours, 13 collégiens de Saint-Joseph Rodez ont relevé un défi sportif et découvert cinq entreprises de la région.

Encadrés par Julien Carrié, professeur d’éducation physique, Emmanuel Costa directeur adjoint, et Véronique Bouyssou, responsable, 13 collégiens de 4e Segpa enseignement général et professionnel adapté ont vécu une aventure sportive et une découverte professionnelle. Conduits par leurs parents à Bozouls, ils ont visité les entreprises Braley retraitement des déchets, Enclume et Barbotine céramiste et coutelier forgeron, puis après avoir enfourché leur VTT, auto-pièces Burguière qui vend des véhicules accidentés et des pièces détachées, à la zone de Peyrolebade. Ils ont ensuite rallié le centre d’hébergement d’Espalion pour y passer la nuit. Le lendemain matin, ils se sont rendus à VTT, à la zone de la Bouysse, à l’atelier d’orthopédie créé en 1969 par Jacques Maillebuau, puis racheté en 2000 par Stéphane Marcou. Une entreprise qui compte 15 salariés et rayonne sur les départements de l’Aveyron, l’Hérault, et le Tarn.

La dernière visite s’est effectuée au Manoir Alexandre qui fabrique des produits alimentaires, à base de foie gras, avant de rejoindre Bozouls.

Une expérience enrichissante pour ces jeunes intéressés par la voie professionnelle qui auront développé en cette occasion le savoir être, l’entraide et l’esprit d’équipe.