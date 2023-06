La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) gagne inéluctablement du terrain. Une fois par mois, Centre Presse Aveyron vous propose un rendez-vous éditorial sur ce sujet, avec l’appui du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Une manière d’ouvrir le champ des possibles sur les initiatives vertueuses en matière de développement durable. Après l’industrie du textile, l’agriculture, focus aujourd’hui sur la CCI et les moyens déployés pour accompagner les entreprises. Rencontre aujourd'hui avec la référente RSE à la CCI de l'Aveyron.



Stéphanie Séjourné est référente environnement à la chambre de commerce et d’industrie de l’Aveyron. Un domaine qui préoccupe de plus en plus les dirigeants d’entreprises comme elle peut en témoigner.

En tant que référente RSE au sien de la CCI, êtes-vous très sollicitée ?

(Rires) Très, très sollicitée. Vraiment. Et cela depuis plusieurs mois. Or, le sujet de la RSE est très large avec le domaine sociétal, économique et environnemental. Et je peux vous assurer que nous sommes sollicités sur chacun de ces domaines.



Dès lors, comment abordez-vous le sujet avec les entrepreneurs qui vous sollicitent ?

À la CCI, c’est l’interaction avec la dimension économique à laquelle nous veillons. Puis, nous sommes sollicités également par beaucoup de porteurs de projets, qui sont dans une réflexion qui s’organise par exemple autour de l’autoconsommation, avec notamment l’installation de panneaux photovoltaïques. Mais l’enjeu, pour nous, est d’aider le dirigeant à établir un cahier des charges pour que l’investissement qu’il s’apprête à réaliser réponde bel et bien à ses besoins.

Des chiffres qui parlent En 2022, près de 214 actions de sensibilisation au développement durable ont été menées par la CCI dans les thématiques environnement, énergie, santé et sécurité au travail et RSE. En 2022 également, la chambre consulaire a assuré près de 320 accompagnements au développement durable par la CCI.

Parmi les actions menées : trouver les aides et les financements pour s’engager dans une démarche écologique ; sensibiliser les entreprises à tous les aspects du développement durable et de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) ; maîtriser sa facture d’énergie ; répondre aux exigences réglementaires en matière environnementale…

Reste que la RSE est un vaste sujet…

Et les entrepreneurs ne savent pas par quel bout le prendre, exactement. Dès lors, je le dis, nous restons humbles sur la manière qu’il y a de s’y prendre. Comme l’on dit, on avance en marchant, d’autant que c’est un domaine où cela n’arrête pas de bouger. Entre une préparation de la hausse des températures à plus 4 degrés et les évolutions réglementaires avec un souhait de temporiser pour ne pas déstabiliser l’économie, nos TPE doivent se débrouiller avec cela…



Pas évident…

Ceci dit, à la CCI, nous travaillons depuis longtemps sur ces piliers qui tournent autour du développement durable et réfléchissons en continu sur les interactions entre les trois axes.



Dans la dimension sociétale, il y a également la relation avec les salariés.

Elle est très importante. J’ai même envie de dire que cela commence souvent par là. J’ai régulièrement des demandes de dirigeants qui, dans le cadre du développement de leur entreprise, veulent embaucher, et savent qu’un engagement RSE peut être un vecteur de recrutement. Ils veulent le mettre en valeur. Puis, il y a également la nécessité pour les entrepreneurs de former leurs salariés en la matière. Par exemple, nous avons développé un module pour les hôteliers afin de les aider à sensibiliser et expliquer à leurs salariés les bons gestes à adopter en matière de respect de l’environnement. C’était une attente de ce secteur et qui peut s’appliquer à d’autres secteurs d’entreprises. C’est un module qui a très bien marché pour lequel nous avons de très bons retours. Ce qui marche également, notamment dans le domaine du TP, c’est l’action portée par les entreprises autour des troubles musculo-squelettiques. Globalement, le bien-être au travail est une dimension prise en compte par les entreprises.

La CCI met son énergie dans le développement durable Depuis quelques années, la chambre de commerce et d’industrie de l’Aveyron prend toute sa place dans la dynamique économique du territoire. Et aujourd’hui, plus que jamais, elle déploie en outre une importante énergie en faveur du développement durable.

En témoigne la mise en place de ce dispositif baptisé « Transitions », qui traduit à lui seul la détermination de la CCI à ne pas rater ce virage.

La récente construction du nouveau siège de la CCI, à Bourran, participe à ce dynamisme. « Nous avons été vigilants dans notre cahier des charges à l’empreinte environnementale de la construction et à la question cruciale de la gestion de l’énergie », comme pouvait le dire le président de la CCI, Dominique Costes, lors de l’inauguration de ce bâtiment.

De même, cette sensibilisation au développement durable, la CCI a décidé de la diffuser dans toutes les strates de son volet formation, avec Campus XIIe Avenue et son millier d’étudiants. Une réflexion est d’ailleurs à l’œuvre au sein de la CCI afin de faire de Campus XIIe Avenue un campus durable.

Mais au-delà, cette énergie autour du développement durable qu’elle souhaite insuffler à ses entreprises ressortissantes, la CCI l’a assorti de toute la dimension économique qui peut assurer un bon équilibre.

Pour cela, elle s’appuie sur une équipe dédiée de collaborateurs, qui s’est donc mise en ordre de bataille pour accompagner les entreprises sur les questions de développement durable, d’écologie et de RSE.

Vous évoquiez une grande attente des entrepreneurs. Comment gérer cet afflux ?

(Rires) Ce n’est pas évident mais, à la CCI, nous nous structurons pour industrialiser si je puis dire la gestion de cet afflux.



Dans un sens, c’est une bonne nouvelle !

Oui ! Nous proposons depuis longtemps des rendez-vous, des outils pour appréhender l’ensemble des sujets que nous avons évoqué. Et si, avant, nous allions chercher les entreprises pour qu’elles participent à ces ateliers, aujourd’hui, ce sont elles qui nous sollicitent. Alors, oui, c’est une bonne nouvelle.A nous de les aider, car on l’a compris, c’est aussi un sujet lourd. Mais il y a une véritable bascule vers une organisation proactive.

Avec toutefois une inquiétude, disiez-vous sur la crainte de déstabiliser la santé économique de l’entreprise.

Oui. Pour reprendre les propos d’entrepreneurs : « On y laisse des sous ». C’est un investissement qui peut être un peu raide. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous proposons depuis peu une avance remboursable dans le cadre d’Initiative Aveyron. L’objectif étant de faciliter la transition pour les entreprises. Puis, il est important pour elles de ne pas assimiler leur action à du Green Washing quand elles s’engagent dans cette démarche. Il faut des engagements pragmatiques.



Ce qui nécessite également un gros travail en amont des chefs d’entreprise ?

Les dirigeants nous en font également part. Comment trouver le temps pour se consacrer à tout cela.Comment faire ? Et là, nous n’avons pas de solutions miracles, il faut bien l’avouer. C’est en tout cas un travail de longue haleine pour arriver à un travail bien bâti et structuré. Mais notre équipe y travaille !