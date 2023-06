Decazeville. Des étudiants en immersion professionnelle

Des jeunes du lycée la Découverte ont vécu une journée pédagogique bien remplie avec la possibilité de voir du matériel et des techniques évoqués dans la partie théorique mais également de discuter avec des professionnels.

Les étudiants en 1re et 2e années de BTS (Brevet de Technicien Supérieur) Biotechnologies et les terminales STL (Science et Technologie de Laboratoire), du Lycée La Découverte à Decazeville, accompagnés de leur équipe enseignante, ont passé une journée à Toulouse.

L’occasion pour découvrir différentes facettes professionnelles (recherche fondamentale, appliquée…) des biotechnologies et d’établir un lien avec la réalité du monde du travail.

Pour remplir ces objectifs, le groupe a découvert la plateforme de microscopie électronique intégrative METi, une partie de la plateforme de microscopie photonique sur le site du Centre de Biologie Intégrative (CBI) et la plateforme "animalerie aquatique" avec les poissons zèbres.

Les étudiants de deuxième année de BTS sont allés à la rencontre des professionnels des plateformes de l’Insa (Institut Nationale des Sciences appliquées) MetaboHUB — MetaToul — Réseaux Métaboliques, du Critt Bio-industrie et TWB (Toulouse White Biotechnology).

Création d’une start-up

La visite du Critt Bio-industrie, par exemple, propose aux entreprises la conception, l’amélioration, la mise en œuvre et la qualification de procédés de production de molécules simples ou complexes à partir de matières premières naturelles ou élaborées.

La visite a permis aux étudiants de transposer leurs connaissances de microbiologie et fermentaire et de découvrir les différents procédés d’extraction, purification et analyses pour récupérer les molécules d’intérêt avec Valérie Dumont, chef de projets.

Et pour finir la journée en beauté, Rémi Peyraud d’iMEAN (société de service) en & Mounir Benkoulouche de Lantana Bio (société de production) sont également intervenus auprès des étudiants dans le cadre du dispositif Pépite Ecrin de l’Université de Toulouse, pour parler de la création d’une start-up dans le domaine des biotechnologies industrielles et des apports d’un hébergement comme celui dont il bénéficie chez TWB. Et d’éveiller, pourquoi pas, leur envie d’entreprendre.

En somme, une journée vraiment très enrichissante et à plusieurs titres, aussi bien pour les nombreux élèves que pour l’équipe enseignante.

Des jeunes du lycée la Découverte ont vécu une journée pédagogique bien remplie avec la possibilité de voir du matériel et des techniques évoqués dans la partie théorique mais également de discuter avec des professionnels.