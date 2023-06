Pluies, sols, cultures, lacs ... Il n'existe pas une mais des sécheresses

(AFP) - Si la sécheresse se définit de manière générale par un manque d'eau sur une période prolongée, dans les faits il existe différents types de sécheresses qui peuvent se combiner et surtout s'influencer entre elles, avec des conséquences multiples sur les activités humaines.

Comme en 2022, une partie de l'Europe est touchée par la sécheresse. Selon les données satellitaires du programme européen Copernicus, 32,7% de l'Europe, notamment la péninsule ibérique et les bords de la Baltique, étaient déjà au 20 mai déclarés "en situation de sécheresse".

- La sécheresse météorologique

C'est celle dont on parle le plus communément. Elle se caractérise par un manque de précipitations sur une période de plusieurs mois, selon Météo-France. Sa cause vient "d'un temps anticyclonique prolongé qui repousse les perturbations et le temps pluvieux".

Elle peut jouer sur le rechargement des nappes phréatiques lorsqu'elle intervient en automne et en hiver, sur le niveau des cours d'eau ou sur l'humidité des sols.

En France métropolitaine, les précipitations apportent en moyenne 512 milliards de m3 d’eau par an, dont les deux tiers s'évaporent. Les 200 milliards de m3 restant alimentent les eaux de surface et souterraines.

- La sécheresse des sols

Elle est appelée sécheresse édaphique ou sécheresse agricole. Elle se caractérise selon l'institut de recherche français pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), par "un manque d’eau disponible dans le sol pour les plantes, ce qui impacte toute la production végétale, et indirectement la production animale".

Elle se traduit par un déficit hydrique en surface et sur un à deux mètres de profondeur.

Elle résulte à la fois d'un manque de précipitations, mais aussi d'autres facteurs, comme des températures élevées qui favorisent l'évaporation - passage de l'eau des sols de l'état liquide à l'état gazeux notamment sous l'effet de la chaleur - ou l'évapotranspiration - combinaison de l'évaporation et de la transpiration des plantes par les feuilles, les tiges et les fleurs qui dépend à la fois de leur taille et de divers éléments extérieurs comme les températures, l'humidité, le vent. Cette sécheresse dépend également de l'état des sols (réserve d'eau utile, capacité d'absorption, porosité).

Elle impacte directement l'activité agricole et ses besoins en irrigation.

Ses épisodes les plus marquants en France ont été 1976, 1989, 2003 et plus récemment 2020 et 2022.

- La sécheresse hydrologique

Elle correspond à un déficit d'eau dans les cours d'eau (rivières, lacs ...), les nappes phréatiques ou les barrages.

Elle provient, elle aussi, de la combinaison de faibles précipitations et de températures élevées auxquelles peuvent s'ajouter d'autres facteurs, comme une mauvaise santé des sols (la sécheresse agricole y contribue donc) ou des interventions d'origine humaine (trop de prélèvements).

Elle impacte directement la ressource en eau, notamment pour la consommation humaine, mais aussi l'irrigation des cultures ou l'industrie.