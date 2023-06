CARTE. Voici les sites de baignade en Aveyron où la qualité de l'eau est classée "excellente"

On fait le point sur les sites de baignade en Aveyron qui ont des conditions optimales.

Avec le retour de la chaleur, l'envie de se rafraîchir refait surface. Avant de se jeter à l'eau en milieu naturel, il est conseillé de se renseigner sur la qualité du lieu de baignade, surtout en Occitanie qui est "l'une des régions françaises les plus attractives" pour en profiter, rappelle l'Agence régionale de santé. La faute à quelque 230 kilomètres de littoral et une multitude de zones propices à la baignade le long des rivières et dans les plans d'eau.

"Dans certains cas, la baignade peut présenter des risques pour la santé, liés notamment à sa qualité bactériologique. Le principal risque est le risque infectieux, associé à la présence de germes pouvant être à l’origine de différentes pathologies (gastro-entérite, leptospirose, dermatite)", prévient cependant l'ARS.

Heureusement, il est facile de se renseigner sur la qualité de l'eau des zones de baignades en France à travers la carte interactive du site baignades.sante.gouv.fr. Un outil en ligne mit à jour grâce analyses bactériologiques régulièrement effectuées par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

88 % des sites avec qualité "bonne" voire "excellente"

Quatre classes de qualité existent : "insuffisante", suffisante", "bonne", "excellente". L'Aveyron recense 52 sites de baignade en eau douce dont 37 qui portent la mention "excellente", 8 avec une qualité de l'eau "bonne", 3 avec une qualité "suffisante" et 2 avec une qualité "insuffisante". Un classement qui a été déterminé après 2 286 prélèvements pour analyse dans le département (analyses qui sont effectuées tous les 15 jours sur chaque point de baignade).

Voici les 52 sites de baignade en milieu naturel recensés en Aveyron. Capture - ARS

On apprend que les sites de baignade de La Graverie (Saint-Affriqu) et de Nicouze (Saint-André-de-Najac) ont des qualités de l'eau insuffisantes.

La qualité de l'eau est tout juste "suffisante" sur les sites Le Pont (Aubin), au camping municipal de Belcastel et au Batut (Saint-Izaire).

Le site de la Plage amont vieux-pont est catégorisé "non classé" car il n'a pas encore fait l'objet d'au moins 16 prélèvements.

Où il n'est pas autorisé de se baigner

Si 88 % des sites aveyronnais possèdent une eau de bonne ou excellente qualité, il est fortement déconseillé de plonger n'importe où. Depuis le début de la saison 2022, il est interdit de se baigner sur le site de la Maladrerie, près de Millau, en raison de sa proximité avec le stade d'eau vive et de la salubrité de l'eau sur cette portion du Tarn.

Ces sites qui ont fait l'objet d'une fermeture temporaire

Cinq sites ont fait l'objet d'une interdiction de baignade temporaire durant la saison après des résultats d'analyse de l'eau non conforme :

La Roque à Saint-Jean-du-Bruel

Pont-de-Pierrefiche à La Roque-Sainte-Marguerite

La Roque à la Salvetat-Peyralès

La plage pont vieux à Saint-Geniez-d'Olt

Le plan d'eau des Zizines à Camarès

Après quelques jours de fermeture, la baignade a été de nouveau autorisée en toute sécurité. "Les fortes chaleurs et les orages de la mi-août sont les causes principales de l'altération de la qualité de l'eau", rappelle l'ARS.

La prolifération de cyanobactéries a en revanche été le motif de fermeture temporaire des sites de Saint-Gervais et de la presqu'île de Laussac. Elle est à nouveau autorisée, mais ces deux lieux font l'objet de contrôles renforcés.

En 2022, les baignades dans les Gorges du Tarn ont aussi été fermées préventivement afin de faire face aux possibles pollutions accidentelles liées aux violents incendies de l'été, entre le 10 et 13 août.