Laguiole. Nostr’Aubrac a allumé les remparts de Carcassonne

"On dira que les anciens sont ancrés dans nos cœurs. On verra qu’ici est né le sens du mot bonheur. On entendra chanter le son de la cabrette. Et l’on saura donner ce qu’il y a de plus chouette. Oh qu’il est beau notre territoire aux mille couleurs de nos terroirs traçant ici nos destins à la croisée des chemins. Vous êtes de la ville, nous sommes de la campagne, vous êtes la mal bouffe et nous sommes le souffle, vous êtes mille vacarmes et moi je suis l’Aubrac".

Tel fut l’hymne de Nostr’Aubrac, qui a résonné par-delà les murailles de Carcassonne en cette douce journée printanière. Nostr’Aubrac ? Quèsaco ? Tout simplement le nom de la mini-entreprise du collège St-Mathieu en Aubrac. Mini-entreprise ? Quèsaco ? Ce sont quatorze jeunes motivés de 4e et 3e drivés par des enseignants surmotivés et une coach hypermotivée qui ont mis à l’honneur leur petit coin de France : ce Nord Aveyron qu’ils chérissent tant et pour lequel ils ont porté le flambeau lors du concours régional d’Occitanie face à 70 autres mini-entreprises concurrentes ! Non nul n’a pu résister face à un stand si riche en saveurs, couleurs et culture, autour du produit phare de l’année : un livre sur Laguiole et ses environs rédigé par les élèves de 4e en cours de français.

Et c’est ainsi que nos jeunes ont obtenu deux prix exceptionnels : la médaille de bronze concernant l’aspect marketing/communication et la médaille d’or pour l’impact local ! Oui nous pouvons être fiers de nos ados qui ont allumé le feu à Carcassonne en mettant à l’honneur leur territoire car "demain s’écrit aujourd’hui et se nourrit d’hier" comme a su si bien le mettre en lumière notre papy Anto, lors d’un sketch mémorable. Félicitations à tous pour votre investissement, joie de vivre, dynamisme le tout dans un élan euphorique bien au-delà de vos rêves ! De nos rêves, bravo à vous, les jeunes qui êtes l’âme de Nostr’Aubrac ! Paroles de Vania, Vincent, Claudine, Mathurin, et Zaza qui a partagé la chanson sur les réseaux sociaux !

Cette victoire n’a pas manqué d’être saluée par bon nombre d’élus locaux mais aussi d’enseignants, de parents et une foule d’anonymes fiers que Nostr’Aubrac s’inscrive sur notre territoire aujourd’hui et à jamais.