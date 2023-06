Villefranche-de-Rouergue. Excellente saison pour les gymnastes de la Perle villefranchoise

La Perle villefranchoise est très fière de ses gymnastes en cette fin de saison. De nombreuses récompenses ont été décrochées tout au long de l’année révélant ainsi le travail de chacun.

Et ce dernier week-end n’a pas dérogé à la règle. En effet, trois gymnastes de la Perle, Cloé, Valentine et Alix, accompagnées de trois Millavoises, ont brillamment décroché la deuxième place sur 13 équipes lors des championnats de France Ufolep dans la catégorie niveau de 4 (11-15ans). Samedi 17 juin à partir de 20 h 30, La Perle fêtera tous ses gymnastes, petits et grands, lors de son gala annuel de fin de saison spécial "Music Awards".