Rodez : les pesticides dans le viseur de Secrets toxiques

Une journée de débats autour de l'usage des pesticides est organisée ce vendredi 16 juin à Rodez, après un colloque salle des fêtes, une projection débat est prévue à 20 h 30 au cinéma CGR.

Dénoncer les dangers de l’utilisation des pesticides. Voici une manière plutôt rapide et non moins efficace de résumer l’objectif de l’association Secrets toxiques. Ce vendredi 16 juin, le comité, coprésidé par l’Aveyronnais Philippe Piard, agriculteur sur le Lévézou, se réunit à Rodez pour une journée exceptionnelle en clôture du tour de l’Aveyron entamé par le collectif. Un colloque est d'abord organisé à la salle des fêtes de Rodez, avec pour but "de présenter les dégâts que peuvent causer les pesticides", explique le coprésident.

"Un témoignage poignant"

Un zoom particulier a été fait sur les pathologies engendrées par certains produits chimiques et les ravages qu’ils peuvent causer aux exploitants. "Camille Albaret nous livre un témoignage poignant, elle qui a perdu son oncle Jean-Marie, arboriculteur suite à l’usage professionnel de certains produits", expose Philippe Piard. D’autres intervenants viennent compléter la séance, comme Charles Sultan, professeur au CHU de Montpellier, Wilfried Sanchez, docteur en écotoxicologie, Florence Volaire chercheuse au CNRS et Laurent Alexandre, député de la deuxième circonscription de l’Aveyron.

"Il faut montrer que d’autres solutions sont possibles, comme l’agriculture biologique", ajoute l’organisateur. Pour conclure cette journée de débats, une projection du film Secrets toxiques est organisée au cinéma de Rodez à 20 h 30. La séance sera suivie d'un débat en présence du coprésident de l'association.