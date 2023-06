Réquista. Un partenariat pour l’économie du territoire

Afin d’optimiser et de soutenir l’économie de proximité au plus près du territoire, la communauté de communes du Réquistanais (CCR) souhaite collaborer activement avec la Chambre de commerce et d’Industrie de l’Aveyron (CCI). Celle-ci propose de soutenir les actions de la CCR en faveur du développement économique par des opérations de terrain. Ce partenariat se décline notamment autour de plusieurs axes :

- L’animation conjointe de réunions thématiques au profit des dirigeants d’entreprises du territoire Réquistanais.

- L’accès à la formation et l’information pour les agents de la collectivité sur les problématiques liées à la vie et au fonctionnement de l’entreprise et au développement économique.

- L’accompagnement des porteurs de projets et chefs d’entreprise dans les différentes phases de la vie d’une entreprise (création, cession, reprise, développement, transitions numérique ou écologique, RSE, recherche d’aides et de financements, innovation…).

– Le conseil et l’appui réglementaire pour tout projet de territoire sur le volet économique. La réalisation d’enquêtes et d’études, la mise à disposition d’outils partagés favorisant la connaissance fine du territoire, le maintien.

- Le développement économique et l’aménagement du territoire (appui en urbanisme, marchés de plein vent, immobilier et locaux d’entreprises…).

- L’échange de données, le partage d’informations afin de favoriser l’instruction des dossiers et de mieux définir un profil économique du territoire pertinent et réactualisé.

- L’accompagnement et le travail en partenariat avec les collectivités (au premier rang desquelles les communautés de communes) est un axe essentiel inscrit dans le plan de mandature CCI Aveyron 2026, pour une CCI de proximité, engagée.

Cette convention a été signée mercredi au Bercail à Réquista par Dominique Costes, président de la CCI Aveyron et Michel Causse, président de la CCR, en présence de Vincent Baldet, élu CCI et Lætitia Taulier, agent de développement économique de la CCR. Elle vient conforter les différentes actions déjà menées conjointement par la CCR et la CCI Aveyron sur l’accompagnement des projets d’installation et de développement des entreprises dans un lieu également dédié aux entreprises du Réquistanais.