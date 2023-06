Onet-le-Château. Des ateliers estivaux pour mieux se connaître et s’accomplir

Coache certifiée, spécialisée auprès des adolescents et des jeunes adultes, en orientation et à l’expatriation, Amélie Roblin organise des ateliers dans un environnement bienveillant et sympa, pour permettre aux jeunes entre 15 et 18 ans de s’accomplir.

Chaque atelier se déroule en groupe de 4 à 8 jeunes, un cadre de confidentialité est posé dès le départ. Un premier entretien individuel avec les parents est prévu en amont, et en conclusion.

Au programme de cet été :

Atelier "Trouve ta voie" du 4 au 6 juillet ou du 28 au 31 août : 4 demi-journées pour apprendre à mieux se connaître, découvrir les métiers, et construire son projet d’orientation. Atelier "Apprendre à apprendre" du 28 août au 31 août : 4 demi-journées pour apprendre à se connaître, comprendre sa manière d’apprendre et trouver sa méthode de travail en fonction de ses objectifs. Chacun repart avec des outils pour réussir son année scolaire.

Atelier "Booste ta confiance" le 10 juillet et le 1er septembre.

Une journée pour mieux se connaître, comprendre ses besoins et trouver les ingrédients pour booster sa confiance (regard des autres, parler en public…)

Renseignements et inscription au 06 14 80 16 38

Réunion d’information mardi 27 juin à 18 heures à l’îlot Saint-Firmin. Inscription obligatoire au 06 14 80 16 38.