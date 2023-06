Ouest Aveyron : "Déployer les structures pour attirer des soignants"

Face au vieillissement de la population, recruter des professionnels de santé sur ce territoire rural est un enjeu primordial.

Le Docteur Combe-Cayla, pneumologue et vice-présidente chargée de la santé à l’intercommunalité Ouest Aveyron, fait le point sur un dossier essentiel pour tous.

Comment attirer des professionnels de santé ?

C’est une stratégie globale. L’Ouest Aveyron est un territoire attractif pour les soignants, il faut déployer des structures pour les convaincre de s’installer. La dynamique est en place. Tout commence par la formation. Le territoire est un terrain de stage, de 6 à 8 mois, pour les jeunes. On a constaté qu’il n’arrivait pas à se loger facilement et c’était rédhibitoire.

Depuis 2021, onze hébergements pour les soignants en formation leur sont mis à disposition avec des tarifs attractifs, à la villa de Graves. Ensuite vient la formation. Le lycée de Sévignac a monté une option de santé en Première et Terminale. Ceci crée des débouchés et des découvertes de ces métiers.

Pour vous, l’un des enjeux est-il de multiplier les maisons de santé pluridisciplinaires ?

J’ai eu de nombreux retours de professionnels intéressés par notre territoire, mais les structures n’étaient pas déployées. Les gens ne s’installent plus dans leur coin comme avant pour monter leur cabinet.

Aujourd’hui, il faut regrouper les forces dans des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) pour avoir la meilleure des dynamiques possibles.

Quel état des lieux peut-on alors faire dans l’Ouest Aveyron sur les MSP ?

À l’heure actuelle, nous sommes en train de monter une seconde MSP sur Villefranche, en rénovant l’ancienne gendarmerie. Le projet de la Fouillade devrait voir le jour courant 2024. Il y a déjà une équipe de soigneurs qui fonctionne comme une MSP, mais ils n’ont pas les locaux. Villeneuve est bien équipé avec une MSP qui a attiré un médecin qui est déjà arrivé, et deux autres très prochainement.

Les habitants réclament aussi plus de dentistes...

On en manque, c’est vrai. Ces derniers aussi sont attirés par un travail en MSP. Le problème avec cette profession, c’est que la formation ne propose aucun stage en zone rural, seulement dans des centres universitaires dans de grosses villes. C’est souvent par les premiers stages et la formation que l’on attire des professionnels.

Et pour les professionnels spécialisés ?

Pour les médecins spécialisés à l’hôpital, on a des départs à la retraite qu’on va devoir combler. Pour ça, nous travaillons en lien avec l’hôpital de Rodez. Par exemple, nous accueillons un cardiologue par jour de la structure, mais il nous en faudrait un second.

Les Villefranchois sont aussi inquiets pour la maternité...

La maternité est aussi l’un des enjeux importants, impacté par la loi Rist. On y est particulièrement attentif et on travaille aussi sur des recrutements et une entraide avec Rodez.