Luc-la-Primaube. Les comédiens de Bruits de Couloirs ont séduit le nombreux public

Les six comédiens de la troupe adulte Bruits de Couloirs sont montés sur scène le week-end dernier, pour présenter leur tout nouveau spectacle : "Bruits de Couloirs à l’affiche !". Ce nouveau spectacle de sketchs se déroule dans le studio de tournage de Bernard, époux de Caroline, réalisateur de son métier et un chouïa coureur de jupons.

Dans son studio, se sont croisés toute une ribambelle de personnages : des familiers et des tout nouveaux. Les comédiens ont interprété neuf sketchs traitant de nos vies quotidiennes et des relations humaines. De la révision des départements français, aux influenceurs, en passant par le pèlerinage en visioconférence ou encore les recommandés de La Poste sans parler de l’anniversaire entre sœurs ou de la séance chez l’esthéticienne. Enfin les comédiens se sont retrouvés dans une pièce finale se déroulant dans le studio de tournage de Bernard. Plus de 300 personnes avaient fait samedi soir le déplacement pour voir cette troupe amateur qui progresse et qui étonne de spectacle en spectacle par le talent de ses acteurs. Un moment de joie, de rires et de bonheur apprécié par le public, qui n’a pas ménagé ses applaudissements.

Les jeunes comédiens de l’école de théâtre Bruits de Couloirs vous présenteront leur nouveau spectacle les 1 et 2 juillet à l’espace St-Exupéry.

Renseignements au 06 52 15 75 85 ou sur www.bruitsdecouloirs.fr.