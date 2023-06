Villefranche-de-Rouergue. Le club en termine avec une saison "exceptionnelle"

Samedi 27 Mai s’est déroulé l’assemblée générale du Ping-Pong Club Villefranchois à la Salle des fêtes de la Madeleine, avec 50 licenciés.

Lors de l’assemblée générale du clun de tennis de table villefranchois, le bureau a relaté "une saison exceptionnelle avec la montée de l’équipe 1 en Régionale 2 en phase 2 et la montée également de l’équipe 2 en Régionale 4 en phase 1, une première historique pour le P.P.C.Villefranchois".

S’ajoute le maintien de l’équipe 3 en Départementale 1, la troisième place de l’équipe 4 en Départementale 2, et le titre de champion d’Aveyron pour l’équipe de Sébastien Roy en Départementale 3.

Jean-Christophe Batut, vice-président, s’est réjoui du nombre de licenciés qui monte à 74, un record pour le P.P.C.V. "Une école de Tennis de Table qui carbure à plein régime avec 40 jeunes, la aussi la plus importante en Aveyron, grâce notamment aux trois entraîneurs Georges Andrieux, Emmanuel Roucolle, Jean-Christophe Batut, sans oublier l’aide de Mathias Faugières", ajoute Jean-Christophe Batut.

"On est satisfait aussi de la mise en place des trois Tournois Vive le Tennis de Table et la P.P.Cup (10 compétitions) une idée innovante et motivante pour les jeunes".

Coté Individuel, la saison a été marquée par les bons résultats d’Axel Batut au niveau national avec l’intégration au Pole d’Auch, également la belle saison de Sarah Calado en Nationale 2 Minime. Tous deux Champion d’Aveyron dans leur catégorie. Niveau sénior, une bonne saison en Critérium et en Départementale 1, 2 et 3, et la belle prestation de Jean-Christophe en Pré-National. En Vétéran 3 le titre de Champion d’Aveyron de Georges Andrieux.

L’assemblée générale a rappelé la création de la boutique club, et a enchainé sur un solde positif du bilan financier. L’élection du bureau était reconduite à l’unanimité.

Le Président revenait sur les projets, achat de matériel, une nouvelle équipe dédiée aux jeunes, et rester sur cette dynamique. "Tout cela grâce aux sponsors, partenaire, Municipalité, Joueurs, Parents et Bénévoles", ajoute le club.

Remise des Prix

Prix de l’assiduité : Raphael Jonquières.

Coup de cœur : Jorian Rauffet.

Trophée de l’avenir : Axel Garric et Elric Mendes.

Trophée de la performance : Sarah Calado, et Axel Batut.

Bureau : Remy Delpont (Président) , Benjamin Perrin et Jean-Christophe Batut (Vice président) , Sébastien Roy (secrétaire) , Jean Batut (Trésorier) , Michael Faugières (responsable site internet), entraîneur (Georges Andrieux, Emmanuel Roucolle, Jean-Christophe Batut) .