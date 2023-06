INTERVIEW. Un nouveau rôle pour David Gistau, qui représentera la CGT en Aveyron et à Paris aux côtés de Sophie Binet

Après le congrès confédéral du syndicat en mars et la réunion nationale de la CGT des 14 et 15 juin à Montreuil, le syndicaliste aveyronnais a été élu au bureau confédéral avec 13 autres membres, aux côtés de Sophie Binet.

Alors qu’il siégeait déjà en 2019 au bureau confédéral de la CGT, avec Philippe Martinez, David Gistau reprendra sa place au sein du nouvel exécutif. La secrétaire générale Sophie Binet compte désormais sept femmes et sept hommes à ses côtés dont le syndicaliste aveyronnais qui aura cette fois-ci pour mission « d’assurer l’animation » de la CGT. Le bureau confédéral gagne ainsi quatre membres par rapport à sa configuration initiale à l’issue du congrès du 31 mars dernier.

En quoi consiste ce nouveau rôle ?

Tout d’abord, je tiens à souligner que cet élargissement du bureau était un souhait de Sophie Binet afin de permettre aux territoires d’être représentés, de trouver un équilibre. Il s’agit aussi de nous adapter aux salariés et non l’inverse. Aussi, nous avons enregistré un nombre d’adhésions très important, plus de 30 000 depuis le 1er janvier. Dont de nombreux jeunes.

Mais beaucoup sont passés via notre site internet. Cela veut dire aussi que nous devons accentuer notre présence dans les entreprises, lutter contre les déserts syndicaux, etc. Il faut faire en sorte que ces nouvelles adhésions ne soient pas un épiphénomène.

Avez-vous le sentiment que la lutte menée contre la réforme des retraites a renforcé les syndicats ?

Tout à fait. On nous disait en perte de vitesse, notamment durant le mouvement des Gilets jaunes, où le gouvernement a voulu nous marginaliser. Et pourtant, nous voyons désormais que les syndicats ont été replacés au centre des débats. Le profil des nouvelles adhésions représente aussi bien des jeunes cadres, des ingénieurs, des femmes également.



Les tensions qui sont apparues lors du congrès sont-elles aujourd’hui apaisées ?

Il est normal dans une organisation démocratique comme la nôtre que des divergences et des opinions s’expriment. Chacun peut s’exprimer. Néanmoins, Sophie Binet rassemblement largement autour d’elle. Et les batailles qui seront menées par la CGT dans les mois à venir seront importantes, notamment sur l’augmentation des salaires ou le sujet des retraites complémentaires.