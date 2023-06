EN IMAGES. Les écoliers du grand Rodez se préparent pour les Jeux Olympiques

Dans le cadre de la Journée Olympique, 260 élèves de CP et de CE1 des établissements du grand Rodez ont participé à 14 activités olympiques et paralympiques organisées par l'Usep vendredi 23 juin 2023.

Ce vendredi 23 juin, dans le cadre de la Journée Olympique, l'Usep a organisé une journée ludique et sportive au domaine de Vabre avec 14 activités olympiques et paralympiques. 260 élèves de CP et de CE1 des établissements du grand Rodez se sont adonnés au tir à l'arc, à l'escrime, à la balle ovale, au golf, au foot, au basket, à la boccia, à la course de vitesse, à la carabine, aux sauts de haies, aux sauts en longueurs, au lancer de vortex, au lancer de marteau. Et même au hip-hop qui figure parmi une des nouvelles pratiques des JO 2024. "C'est la tranche d'âge qui a généralement le moins d'activités sportives dans l'enseignement que nous avons décidé de privilégier", explique Bertrand Cayzac, délégué départemental de l'Usep.

Solidarité, fraternité et entraide au cœur de cette journée

Les élèves des différentes écoles sont mélangés et répartis en petits groupes. "Le partage associatif est important, plus que la gagne individuelle ; c'est ce qui rend ces activités riches pour les enfants", confie Lucile Massol, enseignante remplaçante à l'école François-Mitterrand. Pas de compétition. Uniquement "la transmission des valeurs de l'olympisme : la solidarité, la fraternité et l'entraide et d'un message de cohésion sociale, de santé et de bien-être à travers la pratique sportive", précise Bertrand Cayzac.

"Cette journée permet également de sensibiliser les enfants au paralympique, moins connu et promu, et d'aborder le handicap avec un regard bienveillant et neutre." Un évènement "moteur pour la pratique d’EPS dans les écoles" qui reflète le partenariat entre l’Usep et les établissements primaires publics aveyronnais, notamment grâce au prêt de 100 malles de matériels sportifs aux écoles.