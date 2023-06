Bozouls. Exposition : "L’intelligence de l’arbre", une invitation à la sérénité

La galerie de Bozouls reçoit l’artiste calligraphe Xavier Piton qui expose une série de ses œuvres.

Après une solide formation à l’institut de calligraphie Alevin de Tours, Xavier a ouvert son premier atelier dès 2001 à Estaing puis en 2015 il s’est dirigé à Espalion où il crée suivant son inspiration. La calligraphie est étymologiquement la belle écriture, l’art de bien former les caractères de l’écriture manuscrite, mais Xavier qui enseigne l’écriture latine va plus loin et la poésie intervient souvent dans ses œuvres. Elle prend une dimension plus importante lorsqu’il s’agit d’évoquer l’immigration, à travers le sort tragique du petit Syrien âgé de 3 ans mort noyé à la suite d’un naufrage d’une embarcation de migrants ; la photo choc d’Aylan Kurdi a été largement reprise par la presse européenne. Les sculptures de Xavier sur le bois flotté accompagné de poème reprennent toutes leurs dimensions et racontent l’histoire de l’arbre flotté avec poésie : Quel est son passé, n’a-t-il pas une histoire à nous raconter ? Le public pourra s’il le souhaite y voir un hommage à tous les déracinés. L’arbre et la lumière inspirent l’artiste, "c’est ici la recherche graphique concernant le cloisonnage qui donne le rythme à l’œuvre, il me semble que je me dirige insidieusement vers le travail du vitrail. Je crois être devenu comme l’arbre à la recherche de la lumière" confie Xavier. Parmi ses tableaux, l’artiste présente une variation au style d’Andy Warhol, maître du pop art, qui évoque le suicide de Marilyne Monroe. Bien d’autres thèmes sont évoqués par Xavier sous le bruit des vagues de Bretagne par une vidéo conçue par Pascal Galopin et que le visiteur peut écouter grâce à un QR code installé.

L’Aubrac n’a également pas été oublié par l’artiste.

Lors de l’inauguration de jeudi dernier en présence d’un nombreux public, Jean-Luc Calmelly, maire de la cité, déclara son plaisir d’accueillir une telle exposition et la surprise de l’évolution du travail accompli par Xavier Piton.

L’exposition qui ne laisse pas indifférent est à découvrir à la galerie 8 allée Paul-Causse du 21 juin au 9 juillet les jeudis, vendredis, dimanches de 10 h à12h et de 15 h à 19 h les mardis et mercredis de 15 à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 22 h. Entrée libre.