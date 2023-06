Luc-la-Primaube. Bruits de Couloirs : l’école de théâtre sur scène les 1er et 2 juillet

Après de nombreux mois de répétitions, les élèves des deux groupes de l’école de théâtre de Bruits de Couloirs se préparent à monter sur scène. Le groupe des plus jeunes vous interprétera la pièce : "A contretemps" de Laurent Guillot. Les jeunes comédiens vous emmèneront dans la maison de retraite des Alouettes où la vie s’écoule tristement. Les pensionnaires sont vieux, le personnel est cynique et sans compassion. À moins qu’un événement aussi miraculeux qu’improbable vienne bouleverser le quotidien de la résidence…

C’est ensuite le groupe des jeunes adultes qui interpréteront la pièce "Les marchands de gloire" d’après l’œuvre de Marcel Pagnol et Paul Nivoix. Les comédiens vous inviteront à faire un bond dans le temps, au lendemain de la Première Guerre mondiale où toutes les familles françaises sont endeuillées. La famille Bachelet n’échappe pas à la règle. Édouard Bachelet est bien décidé à faire survivre la mémoire de son fils "Mort pour la France" à moins que cette "mission" lui permette de nourrir ses ambitions politiques…

Les comédiens vous donnent rendez-vous le samedi 1er juillet à 20 h 45 et le dimanche 2 juillet à 15 h à l’Espace St Exupéry. Les deux pièces seront jouées sur les deux dates. À noter également que l’entrée est gratuite. Les projecteurs sont allumés et les costumes ajustés, alors n’attendez plus et rejoignez-les vite.

Renseignements : 06 52 15 75 85 ou www.bruitsdecouloirs.fr