Lassouts. Saint-Jean : un pique-nique autour du feu qui appelle d’autres animations

A l’initiative des jeunes du foyer rural, les habitants de la commune ont été conviés à pique-niquer autour du feu de la Saint-Jean qui avait été dressé au terrain de quilles. Beaucoup de Lassoutois ont répondu présent à ce rendez-vous. Le foyer rural a offert l’apéritif et la fouace puis chacun a pu s’installer pour son pique-nique. Après le feu, un beau feu d’artifice a clôturé la soirée. Cette soirée et une véritable soirée d’amitié et de partage entre Lassoutois. Les prochaines animations du foyer rural auront lieu sur cinq jours du 26 au 30 juillet à l’occasion des fêtes de la Saint-Jacques.