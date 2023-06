CARTE. Attention aux orages et pluies soutenus dans certains secteurs, 21 départements restent en vigilance jaune

Ce vendredi 30 juin, 21 départements sont en vigilance jaune (orages ; pluie et inondations). Les températures baissent partout. Attention, aux orages soutenus sur le nord de la Corse et aux pluies soutenues près des Alpes et en vallée du Rhône, ainsi qu'à la tramontane et au mistral.

Ce vendredi 30 juin, un temps bien pluvieux et souvent orageux s'attarde ce matin sur l'est du pays, de la Corse et de la région PACA à l'est de l'Auvergne, à Rhône-Alpes et jusqu'aux frontières allemandes.

Les 21 départements placés en vigilance jaune ce vendredi 30 juin.

La situation des orages dans la journée de ce vendredi 30 juin. Capture d'écran - La Chaîne Météo

Les pluies sont passagèrement soutenues, donnant des cumuls significatifs entre le Val de Saône et la Franche-Comté ainsi qu'en vallée du Rhône.

Les prévisions de ce vendredi après-midi. Capture d'écran - Météo France

Les prévisions de ce vendredi soir. Capture d'écran.

Les Alpes du nord sont particulièrement arrosées.

Progressivement dans l'après-midi, le mauvais temps régresse vers le Jura, le massif alpin et les Alpes-Maritimes, et cède la place à de belles éclaircies du nord-est à la vallée du Rhône et à la Provence.

En Occitanie, tramontane et risques d'averses

Les prévisions de ce vendredi après-midi en Occiatnie

Sur le Languedoc-Roussillon, le soleil est présent au prix d'une tramontane qui souffle en rafales de 60 à 80 km/h.

Sur le Sud-Ouest, le temps reste très nuageux au sud de la Garonne, sur les Pyrénées et en allant vers le Tarn et l'Aveyron. Quelques averses se produisent encore. En revanche, au nord de la Garonne, les éclaircies alternent avec les nuages et il fait nettement plus frais.

Les prévisions de ce vendredi soir en Occitanie. Capture d'écran - Météo France

De la frontière belge au centre du pays, la journée est bien ensoleillée dans l'ensemble malgré un soleil de plus en plus voilé l'après-midi.

Sur la Bretagne, le temps se couvre et devient faiblement pluvieux dès la fin de matinée.

Nuages et pluies faibles s'étendent à la Normandie et aux Pays-de-la-Loire l'après-midi.

Les températures maximales sont en baisse sensible. Il fera 25 à 28 degrés sur les régions méditerranéennes. Ailleurs prévoyez 21 à 24 en général, 18 à 20 degrés près de la Manche.