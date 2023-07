Football : l'Angevin Waniss Taïbi en approche à Rodez ?

Le milieu offensif de 21 ans serait proche de signer au Rodez Aveyron football.

Si Rodez reste en retard par rapport à ses standards en matière de recrutement cette intersaison, le club du Piton a enregistré ces dernières heures deux arrivées avec le gardien n°3 Enzo Crombez et le latéral droit ex de Dijon, Ahmad Ngouyamsa.

Un troisième homme pourrait débarquer prochainement au Rodez Aveyron football en la personne de Waniss Taïbi (1,84 m, ambidextre). En tout cas, selon nos informations, le Franco-Algérien, né à Limoges il y a 21 ans, est en contact avancé avec les dirigeants du club qui tentera cette saison de valider un cinquième maintien consécutif en Ligue 2.

International jeunes

Taïbi avait rejoint les U19 du SCO en 2017, avant de franchir les marches une à une au sein du club relégué de L1 à L2 cette saison après sa 20e et dernière place. U19, puis réserve et équipe fanion en 2020-2021. En deux saisons et demie, il aura pris part à 20 rencontres de l'élite, pour une passe décisive. Celui qui compte aussi une dizaine de sélections avec les équipes de France U17, U18 ou U20 est sous contrat avec le SCO jusqu'en 2025.

Affaire à suivre.