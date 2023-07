Orages : après des vigilances à répétition en France, juin 2023 est-il entré dans l'histoire ?

Dans un bulletin publié par Météo France, juin 2023 a été passé au crible. Et notamment au niveau des orages, qui ont marqué ce sixième mois de l'année.

Comme un symbole, juillet 2023 commence (quasiment) sans la moindre vigilance pour les orages, en France. Quasiment, car il n'y a que la Haute-Corse qui fait face à une alerte de niveau jaune. Un scénario bien rare ces derniers temps, tant les vigilances diffusées par Météo France et concernant plusieurs dizaines de départements ont alimenté le mois de juin... De là à marquer l'histoire ?

Juin 2023 au deuxième rang

Selon les analyses de Météo France, juin 2023 "est le deuxième mois de juin le plus foudroyé sur la période 1997-2023". Le leader du classement n'est pas bien ancien : c'est juin 2022 !

Épisodes nombreux et localement violents

Comme le rappellent les prévisionnistes, "les épisodes orageux ont été nombreux et localement violents durant tout le mois, particulièrement sur le sud du pays". Très souvent au niveau jaune, les vigilances émises par Météo France ont, à quelques reprises, viré à l'orange. Mais jamais au rouge.

Il est notamment question d'une série de plusieurs jours, du 18 au 22 juin, durant laquelle "les orages ont toutefois concerné une grande partie du pays. Ils ont été accompagnés par endroits de pluies torrentielles, de fortes chutes de grêle et de violentes rafales et ont provoqué localement des inondations".

Et la chaleur ?

Juin 2023 est aussi arrivé deuxième d'un autre classement. Celui du sixième mois de l'année le plus chaud, et ce sur la période 1900-2023. "L’ensoleillement a été remarquable sur le nord de l’Hexagone où de nombreux records sur la période 1991-2023 sont d’ores et déjà battus", rappelle Météo France.

Le mois record date d'il y a 20 ans : il s'agit de juin 2003, qui annonçait les prémices d'une canicule qui reste encore historique, deux décennies plus tard.