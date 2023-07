Emeutes après la mort de Nahel : l'appel des sirènes ce lundi 3 juillet devant toutes les mairies de France

Après l'attaque dont a été victime la famille du maire de L'Haÿ-les-Roses dans la nuit de samedi à dimanche, l'Association des maires de France invite les citoyens et élus à se rassembler devant les mairies du pays.

"Nos mairies sont attaquées, plusieurs de nos collègues ont été agressés, les rues sont vandalisées, les magasins pillés ou incendiés..." Le triste constat fait par Florence Portelli, maire de Taverny (Val-d'Oise) et vice-présidente de l'Association des maires de France (AMF), survient après l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses Vincent Jeanbrun et l'agression de sa famille dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet. Des faits qualifiés de "tentative d'assassinat" par le parquet.

"La situation de désordre et de violence que connait notre pays depuis plusieurs jours n’est pas acceptable", ajoute-t-elle. Dans la foulée de son président David Lisnard, maire de Cannes, Florence Portelli et l'AMF invitent "les élus et la population" à se rassembler ce lundi 3 juillet à 12 heures devant le parvis de toutes les mairies de France. "Nous ferons sonner les sirènes, nou porterons un appel commun (...) pour que l'ordre revienne", a-t-il déclaré au journal de 13 Heures de TF1, face à Marie-Sophie Lacarrau.