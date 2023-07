Mort de Nahel : "une tentative d'assassinat", le domicile et la famille d'un maire attaqués, sa femme hospitalisée

Lors de la cinquième nuit de violences qui a suivi la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre, le domicile et la famille d'un maire du Val-de-Marne ont été attaqués, dimanche 2 juillet 2023.

"C'était une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable" : Vincent Jeanbrun, maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne, a raconté la nuit vécue par sa famille, dimanche 2 juillet 2023. "Un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie", a-t-il ajouté.

Une voiture bélier

Tôt ce dimanche, le premier édile a expliqué qu'à "1h30 du matin, tandis que je me trouvais, comme depuis 3 nuits, à l'hôtel de ville, des individus ont lancé une voiture bélier sur mon domicile avant d'y mettre le feu pour incendier ma maison, dans laquelle dormaient ma femme et mes deux jeunes enfants". L'élu raconte que sa famille a ainsi tenté "d'échapper aux assaillants" : "mon épouse et l'un de mes enfants ont été blessés". Vincent Jeanbrun déclare alors qu'il s'agit d'une "tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable".

Les individus ont notamment fait usage de tirs de mortiers. L'épouse du maire a été transportée d'urgence à l'hôpital, selon BFM TV.

Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d’assassinat.



"Je ne reculerai pas"

Toujours dans son message publié avant 7 heures du matin ce 2 juillet, le maire de L'Haÿ-les-Roses affiche sa "détermination plus grande que jamais à protéger et servir la République", avant de prévenir : "je ne reculerai pas". Le premier édile a remercié "les forces de l'ordre et les services de secours pour leur intervention et plus généralement pour leur courage dans les temps si difficiles que nous traversons".

\ud83d\udd34 Le domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses attaqué à la voiture bélier enflammée cette nuit.



Des fils barbelés et des barrières de sécurité ont été placés devant la mairie de L'Haÿ-les-Roses il y a trois jours pour empêcher les dégradations.

Vives condamnations

Des actes ont fait réagir. À commencer par la préfète du Val-de-Marne, qui a "condamné avec force l'attaque cette nuit contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses. Elle se tient aux côtés des élus qui sont en première ligne avec les services de l'Etat pour lutter contre les violences urbaines".

Gil Avérous, maire de Châteauroux, a exprimé toute son "amitié et tout le soutien des maires des villes de France. La réponse judiciaire devra être très rapide et sans compassion à l'encontre des auteurs de ces actes criminels".

"Tout mon soutien. Pensées pour ta famille", a écrit, pour sa part, Eddie Ait, maire de Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines.

Secrétaire général adjoint du syndicat France Police, Bruno Attal a également réagi. "Soutien à vous, c'est la pire chose qui peut arriver. Toucher à la famille..."

Enquête ouverte

Selon nos confrères de BFM TV, une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil pour tentative d'assassinat.