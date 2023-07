Apparus depuis une dizaine d'années dans les manifestations, les mortiers d'artifice sont interdits à la vente pour les particuliers. Il est pourtant facile de s'en procurer. Explications.

Les mortiers d'artifice, à ne pas confondre avec les engins de guerre utilisés dans les conflits, ce sont les gros feux d'artifice utilisés par les professionnels habilités pour produire des spectacles pyrotechniques, pour le 14-Juillet ou autres événements.

Classés en quatre catégories

Les feux d'artifice sont classés en 4 catégories allant de F1 à F4, suivant leur dangerosité et leurs nuisances sonores, les mortiers étant classé en 4e catégorie, la plus forte donc, et la plus dangereuse.

Ce que dit la réglementation

Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dès 12 ans, on peut acheter les feux d'artifice de la catérie (généralement des pétards de petite puissance).

Ensuite, il faut avoir au moins 18 ans pour acquérir des feux d'artifice des catégories F2 et F3. Quant à la catégorie F4, dont font partie les mortiers d'artifice, ils "ne peuvent être vendus qu’aux personnes titulaires d’un certificat de formation ou d’une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle", comme les artificiers ou les entreprises de spectacles pyrotechniques.

Risques et dangers

Ces mortiers d'artifice, même ayant une faible charge explosive, peuvent provoquer des blessures, aux doigts notamment, des brûlures, des acouphènes ou encore des incendies, lorsqu'ils atteignent des matières inflammables ou explosent dans des appartements ou des véhicules. Sur cette spectaculaire vidéo réalisée par l'agence CLPresse, on s'aperçoit combien les forces de l'ordre se méfient de ces tirs de mortiers d'artifice.



L'objet d'un trafic ?

Si ces feux d'artifice de catégorie F4 sont difficiles à trouver dans les commerces en France, "les jeunes trouvent cela sur internet, car ils continuent d'être vendus sur des sites étrangers notamment", selon la gérante d'un magasin de feux d'artifice parisien interrogée par France Bleu.

Après commande de ces mortiers d'artifice sur la toile, ceux-ci arrivent sur le territoire français et sont distribués sous le manteau. Le Monde a relevé que les réseaux sociaux servaient bien souvent de "carnet de commande" pour l'acquisition de ces mortiers, avec promotions, tarifs de groupe et "livraison garantie".

Le mortier, composé d'un tube de lancement en carton, de poudres de couleurs et d'une "bombe" qui nécessite en France un certificat, est relativement bon marché sur internet : environ 3 € pour le tube, et une dizaine d'euros pour la "bombe", où là, le certificat n'est pas toujours demandé. France Info a constaté que l'on pouvait acheter en ligne des mortiers complet à 5 € l'unité, sans fournir de justificatif.

Selon La Voix du Nord, il suffit parfois de traverser une frontière pour acquérir ces mortiers, comme en Belgique où la réglementation est plus souple. Utiliser un mortier d'artifice sans autorisation sur la voie publique est passible d'une amende de 1 500 €, mais cette peine peut grimper très vite si ce tir de mortier provoque des dégradations, des incendies, des blessures, voire la mort d'une ou plusieurs personnes.

Enfin, les émeutiers ne dédaignent pas utiliser aussi les feux d'artifice et mortiers de catégorie inférieure contre les forces de l'ordre, facilement accessibles en France, dans les commerces et surtout sur Internet. Pour cela, il suffit d'être majeur.