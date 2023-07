Villefranche-de-Rouergue. Labellisé Club Engagé pour un rugby novateur

L’Avenir Villefranche XV a obtenu le label Club Engagé que vient de lui délivrer la FFR pour les trois prochaines saisons. Ce label valorise la mise en place des bonnes pratiques du club, l’innovation sociale de celui-ci ainsi que la montée en puissance du club par ses projets et ses actions sociétales afin de créer un rugby novateur, inclusif, convivial et créateur de liens. "L’Avenir Villefranche XV est également fier de l’obtention des trois piliers inclusion, citoyenneté et éducation/réinsertion qui récompense l’ensemble des différentes actions mises en place sur le territoire villefranchois. Ce label est le reflet de l’investissement du club et de celui de ses bénévoles dans le développement du rugby à XV. Il est un signe de reconnaissance et de qualité. Les équipes félicitent et remercient tous ceux qui ont œuvré et contribué, de près ou de loin, à ces actions et projets menés au fil des saisons qui ont permis l’obtention de ce label Club Engagé. Ce dimanche l’Avenir XV a organisé son traditionnel vide-greniers qui a connu son succès habituel et attiré près de 150 exposants et une belle affluence tout au long de la journée dans une ambiance bon enfant et avec des affaires à la clé pour les exposants. Dommage que la pluie du matin ai découragé près d’une cinquantaine d’exposants. Au fil des années, cette manifestation s’inscrit dans le paysage des animations villefranchoises.