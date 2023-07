Policiers agressés et vandalisme à Millau : le Département appelle à "faire bloc pour que le calme revienne"

Après l'agression de policiers à Millau, puis les actes de vandalismes perpétués dans un camping, le Département de l'Aveyron dénonce des "attaques inacceptables".

Dans la nuit de dimanche à lundi, le camping des 2 Rivières à Millau a subi des actes de vandalisme dans la lignée des violences urbaines qui secouent le pays depuis la mort de Nahel, un jeune homme de 17 ans tué par un policier à Nanterre (Hauts-de-Seine).

A lire aussi : Emeutes : de nouveaux actes de vandalisme à Millau dans la nuit de dimanche à lundi

"Véranda inutilisable, câbles téléphoniques cassés, conteneurs et caches poubelles réduits en cendres..." Le président du Département de l'Aveyron, Arnaud Viala, a condamné ces actes de dégradations. Tout en rappelant que l'incendie d'un conteneur s'est propagé jusqu'à la maison de retraite "Foyer Soleil" et que sept résidents ont dû être évacués.

Plus tôt dans le week-end, des policiers ont été surpris dans un guet-apens à Millau. Ils ont été la cible de feux d'artifice et des tirs de mortiers. La même nuit, le collège Marcel Aymard de Millau a été dégradé par des tirs de mortiers également.

A lire aussi : VIDEO. "C'était un guet-apens" : les policiers de Millau attaqués par des tirs de mortiers, deux suspects en garde à vue

Des "attaques inacceptables"

"Ces attaques sont inacceptables d'autant plus quand elles sont réalisées par des mineurs", a dénoncé le président du Département. "Pour notre département, pour notre pays, pour notre avenir, il est essentiel de faire bloc pour que le calme revienne". Tout en saluant "l'action des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers et des maires, qui sont en première ligne et qui font tout pour prévenir et empêcher ces actes de violences".

Ce lundi 3 juillet 2023, à l'appel de l'Association des maires de France, des rassemblements étaient organisés devant les Hôtels de ville "pour refuser le chaos". Des rassemblements ont eu lieu dans les 285 communes de l'Aveyron.