Onet-le-Château. Un après-midi de sensibilisation avec la gendarmerie

Au quotidien, APF France handicap défend et représente les personnes en situation de handicap et leurs proches. Dans le cadre de ses missions, elle travaille avec l’association Face afin de faciliter l’accès au numérique, l’apprentissage et l’appropriation des outils numériques pour les personnes concernées, avec des ateliers mensuels. En effet, l’accès au numérique est un enjeu essentiel dans la lutte contre l’isolement, pour l’accès aux services de santé et administratifs, maintenir le lien avec son entourage…

Parmi les préoccupations rencontrées, la question des dangers d’internet revient régulièrement. Aussi, ce mardi 4 juillet à 14 h 30, les deux associations organisent dans les locaux d’APF France handicap (61, impasse de Canaguet à Onet), un après-midi de sensibilisation gratuite et ouverte à tous, qui sera animée par le référent sûreté de la gendarmerie départementale de l’Aveyron.

Contact : 05 65 78 98 10

ou dd.12@apf.asso.fr