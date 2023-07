Soldes d'été : un début en demi-teinte pour les commerçants de Rodez

Le coup d’envoi a été donné le 28 juin. L’occasion pour les commerçants ruthénois de prendre le pouls sur les premières tendances de clientèles pour cet été.

"Pour l’instant, on ne voit pas de grande différence, donc on attend…" Les propos de la commerçante de la boutique de vêtements pour femme Arlène traduisent la tendance pour une grande partie des magasins ruthénois en ce début de période des soldes.

Depuis l’ouverture, mercredi 28 juin 2023, le monde ne se précipite pas encore dans les boutiques du Piton. Ceci dit, cette période de soldes se tient jusqu’au 26 juillet et les commerçants espèrent une clientèle nombreuse.

Des secteurs plus avantagés

C’est la tendance qu’a également ressentie Coordonnable, spécialisé dans les vêtements pour hommes : "On compte sur les soldes, mais pour l’instant on ne ressent pas un changement". Pourtant, certains produits ressentent ce changement.

Cette vague positive des soldes se ressent par exemple dans la petite enfance. Une vendeuse de la boutique "DPAM", confie : "les soldes démarrent plutôt bien cette année, car dans le secteur enfance, la stratégie d’achat est différente, notamment parce qu’en général les clients anticipent les tailles des enfants qui grandissent". Ce secteur profite donc d’ores et déjà d’une recrudescence de clients.

Des boutiques de vêtements, mais aussi de maquillage, soins ou même les bijoux prennent part aux soldes. Certains commerces de mobilier ou de décoration rentrent également dans le jeu, malgré ces premières journées timides.

Des clients pourtant enthousiastes

La tendance dans les rues est assez différente. Les passants interrogés montrent plutôt de l’enthousiasme en cette période de soldes. À l’instar de Damien : "Je suis en vacances, donc c’est plus propice pour faire les magasins, donc avec les soldes en plus, c’est obligé d’y passer".

Même avis pour Alice, étudiante : "J’en profite chaque année, sur Rodez et dans les zones commerciales beaucoup de magasins font des soldes, donc je me jette dessus". Une bonne vague se dessine donc et les commerçants espèrent bien que qu’elle atteindra leurs échoppes pour ce mois de juillet.