Le Nayrac. Vide-greniers et tracto-folies au programme

Dernièrement, le village était particulièrement animé dès le matin. Les rues du centre accueillaient le vide-greniers où les exposants déballaient leurs objets : vêtements, vaisselle, linge, bibelots, outils… et attendaient les acheteurs ou les curieux qui trouvaient leur bonheur. Les musiciens locaux n’étaient pas loin et jouaient des airs traditionnels. à l’entrée du village, en venant d’Estaing, le site était réservé au "Tracto-Folies". Près de 100 tracteurs étaient exposés, des modèles anciens de toutes les marques qui attiraient les amateurs. Des balades en tracteur étaient proposées : une vers le haut de la commune, l’autre vers le bas. L’attraction de l’après-midi était le Tracto-pulling qui, comme son nom l’indique, consistait à tirer une benne avec deux tracteurs attachés à l’avant et à l’arrière de celle-ci. Les spectateurs encourageaient les participants qui montraient leur adresse et la force de leurs engins. Un gymkana était aussi proposé sur une zone balisée et parsemée d’obstacles. Pour les promeneurs désireux de découvrir le village, un "petit train" sillonnait les routes des alentours. Au vu du succès de cette première édition, les "tracto-folies" devraient en connaître d’autres… Les bénévoles de l’ARMA sont bien motivés pour cela !