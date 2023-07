Soirée enchantée au buron d’Alte-Teste

Le PNR de l’Aubrac a organisé la nuit des burons, en partenariat avec la communauté de communes des Causses à l’Aubrac et le Conservatoire de l’Aveyron, vendredi dernier.

Sur le territoire de la commune se trouve le charmant buron d’Alte Teste, cette année, c’est par une belle soirée avec des températures un peu frisquettes à la tombée du soleil comme on le trouve habituellement sur le plateau de l’Aubrac, que plus de cent personnes de toutes générations se sont retrouvées pour partager un sympathique moment autour d’un aligot-saucisse bien sûr en écoutant les talentueux jeunes et moins jeunes musiciens du CRDA des antennes d’Entraygues, d’Espalion, d’Argences en Aubrac, de Laguiole, de Saint-Geniez et de Sévérac qui ont interprété avec brio un répertoire de musiques traditionnelles, de musiques de variété, en passant par des musiques de film

Pour tous ce fut une très belle soirée et rendez-vous l’année prochaine !