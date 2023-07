Triche ou pas triche ? L’IA divise le monde de l’enseignement supérieur

(ETX Daily Up) - L’effervescence autour de ChatGPT et des autres outils d’intelligence artificielle inquiète le monde universitaire. De nombreux établissements américains et australiens ont d’ores et déjà interdit leur utilisation, l'associant à de la triche. Leurs homologues britanniques ont, de leur côté, opté pour une approche plus nuancée.

Les 24 établissements d’enseignement supérieur du Russell Group, dont la London School of Economics, l'Imperial College London et les universités d'Oxford et de Cambridge, ont publié, le 4 juillet, un ensemble de lignes directrices encadrant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ils militent pour un usage "éthique et responsable" de ces nouvelles technologies, afin d’en faire de nouveaux outils pédagogiques à part entière.

Les membres du Russell Group ont déclaré qu’ils aideront leurs étudiants et les membres de leur personnel à se familiariser avec les outils d'intelligence artificielle générative, pour les aider à devenir "des leaders dans un monde de plus en plus fondé sur l'IA". Ils adapteront leurs approches pédagogiques et leurs modalités d’examen pour tirer parti des possibilités offertes par ces logiciels en matière d'enseignement et d'apprentissage. Ils s’engagent aussi à créer "un environnement dans lequel les étudiants peuvent poser des questions sur des cas précis impliquant l’utilisation de l'IA générative et discuter des défis que cela représente", sans craindre d’être stigmatisés ou pénalisés.

Élaboré avec l’aide de spécialistes britanniques de l’éducation et de l’intelligence artificielle, ce document souligne la nécessité de "surveiller l'efficacité, l'équité et les implications éthiques de l'intégration des outils d'IA générative dans la vie universitaire". Un avis que partage Tim Bradshaw, directeur général du Russell Group. "Les possibilités de transformation offertes par l'IA sont immenses et nos universités sont déterminées à les saisir. Cette déclaration de principes souligne notre engagement à le faire d'une manière qui profite aux étudiants et au personnel et qui protège l'intégrité de l'enseignement de haute qualité dispensé par les universités du Russell Group", a-t-il expliqué dans un communiqué.

Utiliser ChatGPT est-ce tricher ?

Cette note témoigne d’un changement d'attitude des grandes universités britanniques à l’égard de l’IA. Plusieurs établissements d’enseignement supérieur du pays, dont certains associés au Russell Group, avaient proscrit en mars l'utilisation de cette technologie en leur sein. À l’époque, les étudiants se servant de cette innovation dans le cadre de leurs études s’exposaient à des sanctions, pouvant aller jusqu’à l’exclusion. De l’autre côté de la Manche, les prouesses des outils intégrant l’intelligence artificielle inquiètent et divisent les communautés enseignantes. Certaines estiment qu’ils pourraient être utilisés massivement pour tricher, tandis que d’autres nuancent leur incidence réelle sur le monde universitaire. Sciences Po a opté pour la prudence en prohibant, en janvier, l’usage de ChatGPT ou de tout autre outil ayant recours à l’IA lors de la production de travaux écrits ou oraux, sans mention explicite. La seule exception à la règle serait "un usage pédagogique encadré par une enseignante ou un enseignant", comme on peut le lire dans une lettre de Sergeï Guriev, directeur de la formation et de la recherche de l'établissement. Les étudiants pris en faute encourent des sanctions, "qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion de l'établissement voire de l'enseignement supérieur". Une mesure des plus dissuasives.