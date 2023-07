TikTok lance son propre service de streaming

(ETX Daily Up) - Sept ans après son lancement, TikTok a profondément changé notre manière d’écouter de la musique. La plateforme est même devenue la première source de découverte musicale chez les plus jeunes. De quoi pousser sa maison-mère, ByteDance, a lancé son propre service de streaming pour asseoir son statut de poids lourd dans l’industrie.

Ce nouveau service de streaming se fait appeler TikTok Music. Il a été lancé le 6 juillet au Brésil et en Indonésie. Le prix de l'abonnement varie en fonction du pays, mais aussi du système d’exploitation du téléphone où l’application est installée dans le cas de l’Indonésie. Comptez 16,9 reais par mois (environ 3 euros) au Brésil, et 49.000 roupies par mois (environ 3 euros) en Indonésie pour les utilisateurs d’un appareil iOS. Dans le pays asiatique, les détenteurs d’un téléphone Android ont une promotion : ils paient 44.900 roupies par mois (2,7 euros) la première année, avant de passer au tarif classique. À ces prix, les utilisateurs de TikTok Music peuvent profiter d’un "catalogue complet de morceaux de musique provenant de milliers de labels et d'artistes", dont ceux signés chez Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music. De plus, ils peuvent écouter les chansons les plus virales sur TikTok dans leur intégralité, découvrir des recommandations musicales personnalisées et créer des playlists collaboratives avec leurs amis. Ce service de streaming leur offre également la possibilité de trouver des chansons par le biais de leurs paroles ou encore de reconnaître n'importe quel morceau de musique, quasiment n'importe où, à l’instar de Shazam.TikTok Music propose également plusieurs fonctionnalités similaires à celles des réseaux sociaux, qui permettent, entre autres, de s’exprimer par le biais de commentaires ou d’entrer en contact avec d’autres mélomanes. Cela fait de lui un véritable "service de streaming social", d’après un communiqué de TikTok cité par plusieurs médias spécialisés, dont Music Business Worldwide.

Innover pour mieux régner

L’arrivée de TikTok Music au Brésil et en Indonésie signe la fin de Resso - l'application de streaming que ByteDance a lancée en 2020 en Inde et dans d'autres pays asiatiques - dans ces deux territoires. Pour l’heure, le groupe chinois n’a pas déclaré si TikTok Music allait être déployé ailleurs dans le monde, mais il y a fort à parier que cela soit le cas dans les prochains mois. Le choix du Brésil et de l’Indonésie pour inaugurer cette nouvelle plateforme s’explique par le fait que ces deux pays font partie de ceux où TikTok compte le plus d’abonnés. On estime leur nombre à 113 millions en Indonésie et à 84,1 millions au Brésil, d’après le site Datareportal. De plus, le Brésil et l’Indonésie sont des marchés convoités par les géants du streaming musical, dont le Suédois Spotify et l’Américain Apple.

Le lancement de TikTok Music intervient quelques jours après celui de Ripple, une application que ByteDance décrit comme une aide à la "création musicale, à la composition et à l'édition audio". Elle s’appuie sur un subtil jeu d’algorithmes pour aider ses utilisateurs à concevoir, de A à Z, le prochain morceau qui explosera dans les classements des meilleures ventes et écoutes, mais surtout sur TikTok. La preuve, s’il en fallait encore une, que ByteDance ne regarde pas à la dépense lorsqu’il s’agit de nourrir son écosystème créatif, et de consolider sa position dans l’industrie musicale.