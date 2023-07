Mort de Nahel : rassemblement citoyen à Rodez contre les violences policières

Suite à l'appel national, treize organisations syndicales, associatives et politiques du département, se sont réunies ce samedi 8 juillet avant midi devant la préfecture de Rodez pour dénoncer l'escalade de la violence.

Ce rassemblement citoyen a coïncidé avec le jour de commémoration du 80e anniversaire de la disparition de Jean Moulin. Un parallèle symbolique sur la lutte, comme un appel à la résistance, a ainsi été dit en préambule par Marc Gilbert, responsable de l'association Attac 12.

Ce dernier était accompagné des syndicats CGT, Solidaires, FSU, confédération Paysanne, des associations telles que le Planning Familial, la Ligue des Droits de l'Homme, Attac 12 donc, Mouvement pour une alternative non-violente (Man), et les partis politiques La France Insoumise, le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) et l'Union communiste libertaire (UCL).

"La répression n'est pas une solution"

"La répression n'est pas la solution. Cette politique de discrimination menée depuis des années banalise la violence et participe à la montée de l'extrême droite. On appelle à des réformes", a-t-il été dit en substance.

Concrètement, cet appel qui a rassemblé une quarantaine de personnes, demande l'abrogation de la loi de 2017 sur l’assouplissement des règles en matière d’usage des armes à feu par les forces de l’ordre, une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d’intervention et de son armement, le remplacement de l’IGPN par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et du pouvoir politique, et la création d’un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse au sein de l’autorité administrative présidée par le Défenseur des droits et le renforcement des moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police.