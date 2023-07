VIDEO. Manifestation contre les violences policières : les images de la brutale interpellation du frère d'Adama Traoré

Des tensions ont éclaté à la fin de la manifestation à Paris, au moment où les participants se dispersaient.

Pour des "risques de troubles à l'ordre public", la préfecture de police de Paris avait interdit la manifestation de ce samedi 8 juillet 2023 visant à protester contre les violences policières après la mort de Nahel, tué d'un tir de policier à Nanterre.

La manifestation a tout de même rassemblé plusieurs centaines de participants. Assa Traoré, la sœur d'Adama, mort en 2016 lors de son interpellation, était présente. Alors que les participants se sont dispersés, la préfecture annonce l'ouverture d'une procédure judiciaire contre Assa Traoré, désignée comme l'organisatrice de cette manifestation non déclarée.

D'après la préfecture, des violences sur des policiers auraient éclaté au moment de la dispersion de la foule. Deux personnes ont été interpellées. BFMTV confirme que parmi eux se trouve le frère d'Adama Traoré.

La brutale interpellation a été filmée. On voit et on entend que la situation a dégénéré très vite, et que le frère d'Adama Traoré a tenté de résister lorsque les forces de l'ordre ont bousculé la foule pour les sommer de quitter les lieux.

Les forces de l'ordre ont violemment repoussé les personnes qui se trouvaient autour. Des journalistes ont été mis au sol et ont reçu des coups de poings et de matraques, en témoigne la fin de la vidéo.

"C'est une honte"

Cette situation a été vivement critiquée par la classe politique qui était présente dans le cortège. "Le frère d'Adama arrêté, c'est une honte. Il n'y avait aucune raison. Tout se passait très bien. La manifestation était en train de se disperser dans le calme à l'appel d'Assa Traoré", témoigne la députée écologiste Sandrine Rousseau. "J'étais à proximité, rien ne justifie ce qui s'est passé", assure-t-elle.

Plusieurs élus de la France Insoumise étaient également dans le cortège.

Le frère d’#Adama arrêté c’est une honte. Il n’y avait aucune raison. Tout se passait très bien. La manifestation était en train de se disperser dans le calme à l’appel d’Assa Traore.

Les violences urbaines, qui ont secoué la France après la mort de Nahel, s'étaient atténuées cette semaine. Les images de la fin de la manifestation où Adama Traoré a été interpellé ne risquent pas de faire redescendre les tensions.