Rentrée 2023 : mauvaise nouvelle pour les étudiants, les taux d'intérêt des prêts s'envolent

Mauvaise nouvelle pour les étudiants en quête de financement pour la rentrée 2023.

La rentrée 2023 s'annonce compliquée financièrement et socialement pour les bacheliers de 2023. Les taux d'intérêt des crédits étudiants s'envolent.

L'inflation fait son œuvre. Cette année les meilleures offres frôlent, pour l'heure les 2%. À titre d'exemple, le crédit coopératif propose un taux à 1,50 %, SG (ex Société Générale) à 1,69 %, LCL à 1,89 % ou encore le Crédit mutuel à 1,90 %.

Et ces taux pourraient d'ailleurs continuer à augmenter dans les prochaines semaines.

Le coût financier du passage aux études supérieures sera donc douloureux pour certains des 718 000 candidats inscrits au bac 2023.

"Le renchérissement des crédits étudiants est lié à l’augmentation des coûts de refinancement des banques (les taux auxquels les banques elles-mêmes empruntent l’argent qu’elles prêtent, qui dépendent de la politique monétaire de la Banque centrale européenne), passés de 0 % il y a un an à 4 % aujourd’hui", explique Olivier Morin, membre du directoire de La Banque postale Consumer Finance.

16 500 € en moyenne pour une année scolaire

Selon une enquête menée par la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes) en août 2022, une rentrée coûte de plus en plus cher : +7% d'augmentation en un an, avec un budget moyen estimé à 2 527 € pour un étudiant non-boursier. Les frais de vie courante sont eux estimés à 1 270 € par mois en moyenne. Soit près de 16 500 € pour toute une année scolaire.

Une large fourchette de prêts : de 1 000 à 200 000 €

Un établissement bancaire peut prêter de 1 000 à 200 000 € (dans le cas de BNP Paribas), sur une durée allant de 12 à 120 mois. À La Banque Postale, le montant moyen d'un prêt étudiant s'élève à 15 220 €.

Mais comme pour le crédit immobilier, souscrire un prêt étudiant à un coût. Alors que certaines banques, à l'image du Crédit Coopératif, proposaient des offres de rentrée à 0,5% en 2022, l'heure n'est plus aux taux bas.

La BPI : garantie de l'Etat

Bon à savoir, si l'étudiant ne peut pas avoir de caution, l'établissement bancaire propose d'avoir accès à la garantie de l'État, la BPI. Cette garantie permet de couvrir un prêt jusqu'à 20 000 €." En revanche, cela a un coût qui s'ajoute au crédit. Les prêts étudiants octroyés par le Crédit Coopératif et garantis par BPI France sont ainsi proposés à 2,25%.