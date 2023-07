Parc naturel régional de l’Aubrac : le Sylvotrophée de retour pour récompenser le bon entretien de la forêt

"Nous voulons mettre en avant les bonnes pratiques de gestion forestières", insiste la chargée de mission forêt au Parc.



Après une première édition en 2018 et une suivante trois ans plus tard, le parc naturel régional de l’Aubrac relance le Sylvotrophée en 2023 pour valoriser les pratiques vertueuses d’entretien des forêts auprès des propriétaires et gestionnaires forestiers, qu’ils soient publics ou privés.

"Nous voulons mettre en avant les bonnes pratiques de gestion forestières, celles qui concilient les rôles économiques, écologique et social de la forêt. Par exemple, le couvert continu, la diversification des peuplements, la gestion irrégulière qui permet la régénération naturelle, le sylvopastoralisme", explique Marieke Paardekooper, chargée de mission forêt au Parc. Et de préciser : "Cela peut être une forêt qui bénéficie d’une gestion exemplaire, comme une forêt en mauvais état, fragilisée notamment par le changement climatique, les attaques de scolytes et dont la gestion adaptée permet son renouvellement."

Le dossier de candidature est disponible sur www.parc-naturel-aubrac.fr, et il est à déposer avant le 31 août.