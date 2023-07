CARTE. Orages violents et épisode caniculaire : 20 départements en vigilance orange, ce mardi

La tendance sera chaude mais aussi électrique dans une partie de l'Hexagone, mardi 11 juillet 2023. Météo France a ainsi placé 20 départements en vigilance orange, pour des orages ou pour la canicule.

Ce sont désormais deux phénomènes qu'il faut surveiller de près : les orages et la canicule. Au total, ce mardi 11 juillet 2023, ce sont 20 départements de l'Hexagone qui sont placés en vigilance orange, que ce soit pour un motif ou bien pour l'autre. Certains territoires sont concernés... par les deux !

Surtout sur l'est

C'est surtout la moitié est de la France qui a été citée dans le cadre des vigilances de niveau orange. Voici quels départements ont été mentionnés ainsi que le motif de l'alerte qui sera en vigueur sur leurs terres. Pour certains, c'est une double alerte orange :

Côte-d'Or : orages et canicule

Jura : orages et canicule

Saône-et-Loire : orages et canicule

Ain : orages et canicule

Rhône : orages et canicule

Loire : orages et canicule

Moselle : orages

Bas-Rhin : orages

Haut-Rhin : orages

Meurthe-et-Moselle : orages

Vosges : orages

Territoire de Belfort : orages

Haute-Saône : orages

Haute-Marne : orages

Doubs : orages

Allier : orages

Puy-de-Dôme : orages

Isère : canicule

Alpes-de-Haute-Provence : canicule

Alpes-Maritimes : canicule

A gauche, la vigilance orange pour les orages. A droite, pour la canicule, ce mardi 11 juillet 2023. Météo France - Captures d'écran

À quoi s'attendre ?

Concernant les orages, Météo France annonce que certains, "potentiellement violents vont se développer de l'Auvergne à l'Alsace. Ils se déplacent rapidement vers l'est et le nord-est en cours d'après-midi et en soirée de mardi, balayant les départements placés en vigilance orange".

Au rayon des températures, les prévisionnistes indiquent que "l'épisode caniculaire est non exceptionnel pour la saison, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière". Ce mardi, les maximales seront "en hausse vers Rhône-Alpes, et l'est de la Bourgogne où des pointes de 39 degrés sont attendues".

Et en Occitanie ?

Dans notre région, 11 départements sont en vigilance jaune, ce mardi. Pour trois d'entre eux, c'est pour un double motif : les orages, et la canicule. Ce sera le cas dans le Tarn, en Lozère et dans le Gard. Pour les huit autres, la vigilance ne concerne que les orages. Enfin, les Hautes-Pyrénées et le Gers sont, pour l'heure, exemptés de toute vigilance. Voici les horaires d'activité de cette alerte jaune en Occitanie :

Lozère, Gard : orages (dès 21 heures), canicule (toute la journée)

: orages (dès 21 heures), canicule (toute la journée) Tarn : orages (dès 18 heures), canicule (toute la journée)

: orages (dès 18 heures), canicule (toute la journée) Aveyron, Tarn-et-Garonne, Lot : orages, dès 18 heures

: orages, dès 18 heures Ariège : orages, de 18 heures à 22 heures

: orages, de 18 heures à 22 heures Haute-Garonne : orages, de 18 heures à 23 heures

: orages, de 18 heures à 23 heures Aude, Pyrénées-Orientales : orages, de 19 heures à 22 heures

: orages, de 19 heures à 22 heures Hérault : orages, dès 20 heures