Disparition d'Emile, 2 ans : auditions, piste d'un accident, ce que l'on sait de l'enquête, ce mardi

Voilà plus de 48 heures maintenant que le petit Emile est intensément recherché. Ce mardi 11 juillet 2023, l'enfant âgé de 2 ans est introuvable après sa disparition au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Des auditions en cours

Les battues qui ont eu lieu depuis le signalement de la disparition de l'enfant n'ont rien donné. Les énormes moyens déployés, hélicoptères et bénévoles en passant par les équipes cynophiles, n'ont pas non plus permis de retrouver la trace d'Emile.

Selon BFM TV, ce mardi symbolise le début des auditions. "Habitants et potentiels témoins sont auditionnés depuis 8 heures", indiquent nos confrères, qui citent une source proche de l'enquête. 80 gendarmes et 10 militaires de l'armée de terre sont déployés, ce 11 juillet.

La thèse de l'accident privilégiée ?

Le petit enfant aurait-il été percuté par un véhicule ? C'est la piste évoquée par nos confrères de La Provence, qui souligne que des hypothèses semblent être privilégiées par les enquêteurs. Et celle d'un accident impliquant une voiture ou un tracteur est mentionnée.

"Bien sûr, on a encore un espoir"

Un commandant de la gendarmerie s'est exprimé auprès de nos confrères du Point. "Bien sûr, on a encore espoir de le retrouver vivant, mais ailleurs. S'il était mort dans le périmètre, les chiens l'auraient senti. S'il était vivant et caché, on l'aurait également retrouvé vu les moyens qui ont été déployés", leur a-t-il déclaré.

Il jouait dans le jardin de ses grands-parents

Pour rappel, le petit garçon jouait dans le jardin de ses grands-parents, samedi 8 juillet 2023, dans l'après-midi. Ces derniers l'auraient perdu de vue avant d'alerter les secours. Selon le maire de la commune, c'est au moment où ils chargeaient la voiture que l'enfant n'a plus été aperçu. Depuis, Emile, originaire de La Bouilladisse, dans les Bouches-du-Rhône, est introuvable.