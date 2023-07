Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Dix ans d’accompagnement bien fêtés et de nouveaux projets pour le foyer de vie

Dans les derniers jours de juin le foyer de vie le Colombier, fondation Opteo fêtait les 10 ans d’ouverture de l’établissement.

Autour de différents stands d’animations et d’information, les salariés, les usagers, les familles, les habitants et les nombreux partenaires ont pu partager, échanger. En présence de Gisèle Rigal représentante du conseil départemental en charge de la vieillesse et du handicap, de Marc Bories, maire de la commune ; de Jean Pierre Niel, maire délégué, de Sophie Raymon, directrice générale de la fondation Opteo, d’Agnès Joffre, présidente de l’association parentale Adapei 12-82, la journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale, propice à la découverte des multiples activités de l’établissement et des compétences des personnes accueillies. Les discours de fin de journée ont permis de souligner le chemin parcouru au service des personnes accompagnées.

L’établissement et ses habitants ont désormais toute leur place dans la vie du territoire et les multiples partenariats tissés au fil des ans permettent de développer des projets inclusifs.

Plus largement, étaient abordées les évolutions majeures en termes d’accompagnement des personnes porteuses de handicap, favorisant la participation pleine et entière et la citoyenneté.

Des évolutions portées de longue date par la Fondation Opteo qui fête cette année ses 60 ans et marquera l’événement par une grande journée au Haras de Rodez de 30 septembre prochain.

La journée a pris fin autour d’un apéritif concert permettant à chacun de faire connaissance, et d’échanger des idées. Nul doute que toutes ces rencontres, au-delà du plaisir partagé permettront de faire naître de nouveaux projets.