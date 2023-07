Decazeville. "Zéro déchet et consommer malin" de retour

Comme l’an passé, l’équipe du Centre social de Decazeville communauté organise le mercredi 19 juillet, de 14 heures à 17 heures, au Laminoir de Decazeville, un après-midi "Zéro déchet et consommer malin". Plusieurs stands d’information et des ateliers des partenaires seront proposés au public : les Orteils au Soleil (avec des ateliers de couture avec des tissus de récup), Cécile Michaud (diététicienne, avec des ateliers autour de la cuisine anti-gaspi), le Comité de Sensibilisation pour le dépistage des cancers (avec des ateliers cosmétiques et de produits ménagers), le Sydom de l’Aveyron, la présence du camion du Tri Tour, Magali Vermeersch (avec un atelier d’objets déco avec du papier récupéré), le CCAS de Decazeville (avec des ateliers d’objets déco avec de la récup), le Secours Populaire (fripes), l’association Antirhouille (gratiféria), la Mission Locale (jeu zéro déchet).

En fonction de la météo, ces animations se dérouleront sur le parking du Laminoir ou bien à l’intérieur.

Renseignements : 05 65 47 96 73.