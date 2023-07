Onet-le-Château. Avec le CPIE, une soirée très instructive à Nostre Seigne

La 3e soirée de la biodiversité s’est déroulée samedi.

Malgré de magnifiques arbres "salvateurs", il faisait chaud, très chaud ce samedi, même en fin d’après-midi…

Aussi les animations prévues sur le site de Nostre Seigne pour cette 3° soirée de la biodiversité, ont été adaptées et le jeu de pistes proposé par Loïc Sansot, animateur et éducateur à l’environnement au CPIE a été réalisé d’une autre manière. C’est à une aventure ludique et pédagogique agrémentée de quiz et de questions sur l’histoire des animaux et végétaux de cette zone humide protégée, qu’ont été invités les participants de ce défi nature. Un moment hors du temps et partagé, pour mieux appréhender l’intérêt de préserver une zone humide, aussi bien pour la biodiversité que pour l’Homme. Ainsi petits et grands ont attrapé au filet et à l’épuisette de nombreux insectes, mais aussi observé des grenouilles, le tout, le plus possible à l’ombre et bien évidemment dans le respect de la nature.

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir à cette soirée, une nouvelle édition est d’ores déjà programmée : elle se déroulera lundi 24 juillet à 14 heures, en partenariat avec le centre social le patio.