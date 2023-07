Villefranche-de-Rouergue. Exposition "Voyages en paysage" de Michèle Bonnet

Depuis le 1er juillet, Michèle Bonnet présente son exposition "Voyages en paysage" au 30/32, Rue de la République. Professeure d’arts plastiques en Maine-et-Loire, c’est à l’âge de la retraite que l’artiste, originaire de Villefranche, revient dans sa ville natale et se consacre à sa passion de toujours, la peinture.

Elle propose au regard une cinquantaine de toiles créées depuis 2016 dans la cabane de son jardin au milieu des lilas.

"Mon inspiration vient de la nature et de toutes les sortes de paysages qui peuvent nous entourer", confie Michèle "Ma peinture se nourrit d’émotions, de perceptions, de sensations… La lumière c’est essentiel. Je travaille des transparences. Je dépose plusieurs couches de couleur. Parfois je laisse des morceaux de toile vierge, des respirations…"

"Les accidents, c’est bien"

Michèle peint à l’acrylique et aime fabriquer sa palette chromatique avec des pigments qu’elle dépose parfois purs sur ses toiles.

"Je pars de supports qui me plaisent dont je choisis la matière et que j’enduis moi-même et d’un point de départ, un petit croquis. Mais le hasard peut avoir sa place, des coulures par exemple… un petit truc pictural se fait qu’on enlève ou qu’on exploite." Car Michèle aime se lancer des défis. "Les accidents c’est bien. Une ligne, une forme s’impose à laquelle il faut donner du sens…"

Ses peintures se sont structurées avec les années. Parfois, elle reprend aussi des toiles anciennes dont elle n’est pas satisfaite s’autorisant des repentirs. Avec le temps, ses couleurs se sont affirmées et la douceur des Pays de Loire a fait place à la terre plus contrastée de l’Aveyron.

Michèle Bonnet a le plaisir de faire découvrir son univers pictural les mercredis, vendredis et samedis de 15 heures à 18 heures, le jeudi de 10 h 30 à 13 heures et de 15 heures à 18 heures ou sur rendez-vous : 06 62 55 67 62.