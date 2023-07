Paris : dans le XVIe arrondissement, un été riche d'animations pour les jeunes

Le centre Anim' Point du Jour propose, pour les enfants de 3 à 17 ans, de nombreuses activités durant l'été.

Voici le programme complet des animations mises en place par le centre Point du jour.

Semaine du 17 au 21 juillet

Rendez-vous jeunes 11-17 ans, activités en entrée libre de 14h30 à 17heures sur inscriptions au centre : ping-pong, jeux, ambiance musicale. Pour les 3-6 ans : éveil danse et pour les 7-10 ans : hip-hop.

Semaine du 10 au 13 juillet

3/4 ans : double activité, mime et petits pinceaux de 10h à 12h mêmes horaires pour les 5/6 ans. 7/10 ans : multi-activités de 10h30 à 17h. 11/15 ans : manga de 15h à 17h. 14/17 ans : cinéma, réalisation d’un court métrage de 10h30 à 13h30.

Semaine du 28 août au 1er septembre

3/4 ans et 5/6 ans : de 10h à 12h, jardin musical et éveil corporel. Pour les 7/12 ans : comédie musicale de 10h à 12h.

7/12 ans : poterie de 14h à 15h30. 11/15 ans : poterie de 15h30 à 17h.

Activités en entrée libre sur inscriptions au centre, de 14h30 à 17h : ping-pong, jeux, ambiance musicale

Inscriptions aux stages sur www.animactisce.org ou à l’accueil du centre

Inscriptions en rendez-vous jeunes à l’accueil du Centre, par téléphone au 01 46 51 03 15 ou sur capointdujour@actisce.org

Activités gratuites, sauf participation aux frais.